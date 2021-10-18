«بريد الإمارات» تكشف عن تطبيق جديد للهواتف الذكية

المصدر: دبي-البيان

أطلقت بريد الإمارات، المزود الرائد للخدمات البريدية وحلول التوصيل السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقها الذكي الجديد والمطور خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2021، ويأتي هذا التطبيق المبتكر ليوفر خيارات مواقع إضافية للمتعاملين، إضافة إلى تحسين مستويات الكفاءة في تتبع الشحنات، بما يمثل خطوة أساسية نحو التحول الرقمي.

وتم تصميم التطبيق الجديد ليحسّن الكفاءة في الخدمات والحلول، حيث سيتمكن المستخدمون المسجلون، من الاستفادة من الخدمات بشكل فوري وسريع، على أن يتم تحديث شحناتهم بشكل مباشر، ليتمكنوا من تتبعها بدقة وفورية عبر الإشعارات التي يحتويها التطبيق، المتاح في متاجر Google وApple play. كما يوفر التطبيق خيارات أكثر مرونة لخدمات الاستلام والتوصيل، كتحديث نقاط الخدمة الجديدة الخاصة ببريد الإمارات ضمن محطات الوقود.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «تأتي هذه الإضافة الجديدة ضمن محفظتنا المتكاملة من الخدمات، لتؤكد من جديد على استجابتنا الفورية للمتغيرات والاتجاهات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا، والتي تسود مختلف القطاعات اليوم، بما في ذلك القطاع البريدي. ولم تعد المؤسسات البريدية تعتمد على الطرق التقليدية اليوم، لذا، نحن في بريد الإمارات والتزاماً منا في مسيرة التحول الرقمي، نسعى إلى خدمة متعاملينا وفق أرقى المعايير والحلول المتكاملة. ونهدف من خلال كل أداة أو خدمة رقمية جديدة نقدمها، إلى توفير المزيد من الراحة والمرونة لمتعاملينا، حيث يمثل هذا التطبيق اليوم قيمة مضافة تدعم مجموعة خدماتنا المتكاملة والتي تصب في تحقيق تجربة مثالية تحاكي احتياجات المتعاملين».

من جهته قال بيتر سومرز، المدير التنفيذي لبريد الإمارات: «يجمع الحدث التقني الأبرز»جيتكس«رواد العالم الرقمي والتكنولوجي تحت مظلة واحدة، مما يعد فرصة مثالية نتطلع من خلالها لإطلاق تطبيق بريد الإمارات الذكي للهواتف المحمولة، والذي تم تصميمه بهدف تعزيز خيارات المتعاملين وتسهيل عمليات تتبع شحناتهم. وفي سبيل تعزيز تنافسيتنا وريادتنا ضمن القطاع البريدي الإقليمي والعالمي، قمنا بتطوير النموذج البريدي التقليدي، وتفعيل استثماراتنا في القنوات الرقمية الخاصة بنا، لا سيما في تصميم التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني.

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