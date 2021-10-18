«الصحة» توفر خدمة إصدار شهادة الميلاد عبر «واتساب»

المصدر: دبي - وام

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة إصدار شهادات الميلاد عبر تطبيق المحادثة «واتساب» بهدف إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتقديم خدمات ذكية تعتمد على أنظمة متطورة انسجاماً مع خطط الوزارة لترسيخ أهداف الحكومة الذكية. جاء ذلك ضمن حزمة الخدمات المتميزة التي تشارك فيها الوزارة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021».

وتعتمد الخاصية الجديدة للخدمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين من خلال «المساعد الافتراضي» الذي يتميز بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوافرة وتقييمها ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

كما أن المساعد الافتراضي قادر على تمييز المستخدمين المسجلين والتفاعل مع المتعامل وفقاً للمعلومات المقدمة واسترداد البيانات المخزنة من ملف تعريف المستخدم وإنهاء المحادثة بطريقة تفاعلية، فيما تضمن الخدمة الحفاظ على خصوصية المتعاملين إذ إن جميع الرسائل المتبادلة ضمن حساب «واتساب» الموثق تكون مشفرة لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

وأكد سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة أن المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية» تعد فرصة مناسبة لعرض أحدث الخدمات المبتكرة التي توفرها الوزارة لإسعاد المتعاملين من خلال إتاحتها عدداً من الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتسهيل الوصول إليها ما يساهم في الترسيخ المستدام للنظم الرقمية، في إطار عملية التحول الذكي التي قطعت فيها الوزارة أشواطاً.

وأشار إلى سعي الوزارة لمواكبة أحدث الحلول التكنولوجية وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لرقمنة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال وذلك من خلال تقديم خدمات التواصل الإلكترونية والرقمية في إطار استراتيجية الإدارة الفعالة للموارد وتوظيفها بأفضل شكل.

وتتيح الدردشة التفاعلية عبر تطبيق «واتساب» خدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم وأسئلتهم إلكترونياً حول الخدمات ما يزيد من دقة التواصل وفعاليته.

خدمة

أوضح سمير الخوري أن خدمة إصدار شهادة الميلاد بحلتها الجديدة عبر تطبيق «واتساب» أصبحت تطور تجربة المتعاملين وتلبي احتياجاتهم بشكل أسرع وذلك نظراً للانتشار الواسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى سهولة استخدامها والتي تأتي في إطار خطط الوزارة لتوفير خدمة سريعة وفعالة وتيسير إجراء المعاملات وتوفير الوقت والجهد المستهلك في تنفيذها.

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