الصناعة الأمنية تطلق «سيرا» و«سكيورتي اكس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021 عن إطلاق موسوعة سيرا وبرنامج اختبار المستشارين الأمنيين «سكيورتي اكس». ويأتي ذلك بهدف حرص المؤسسة على استمرار تطوير خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي.

وقال المهندس عارف الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية، إن موسوعة سيرا إضافة لقطاع الأمن الخاص بهدف دعم المهندسين والفنيين في مجال تركيب الأنظمة الأمنية، ليتم تخطيط وتنفيذ الأنظمة الأمنية بطريقة محسوبة هندسياً ما يزيد من سرعة إنجاز تنفيذ الأنظمة الأمنية بسلاسة. وإن هذه الموسوعة عبارة عن تطبيق بياني يحتوي على جميع المعادلات الهندسية وتسهل عمل المهندسين والفنيين في المجال الأمني الخاص.

اعتماد

وأفاد المهندس خالد الحمادي، مدير إدارة مركز اعتماد الأنظمة الأمنية بأن برنامج سكيورتي اكس برنامج يقوم باختبار المستشارين الأمنيين والمهندسين والفنيين في المجال الأمني والمرخصين من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية. ويعد البرنامج اللبنة الأولى في أتمتة الاختبارات الهندسية ومن دون تدخل بشري إذ إن اختبارات الاستشاريين الأمنيين تعد من أكثر الاختبارات تفصيلاً وتعقيداً، وإن جزءاً منها يتضمن اختبارات على الخرائط الهندسية ولكل جواب في الخريطة عدة احتمالات صحيحة، وتصاميم للأنظمة الأمنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز