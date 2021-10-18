«كهرباء دبي» تقدم تجربة المدينة الذكية

المصدر: دبي- البيان

خلال مشاركتها في الدورة الـ 41 لأسبوع جيتكس للتقنية، تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي، في منصتها رقم S2-J1، قاعة الشيخ سعيد، باقة من كبرى مشاريعها ومبادراتها الرقمية المبتكرة، ومشاريع «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة. ويعقد أسبوع جيتكس للتقنية في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وتشتمل منصة الهيئة خلال معرض جيتكس على: مشاريع «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، التي تقدم هذا العام «تجربة المدينة الذكية»، وهي تجربة رباعية الأبعاد، ستسمح لزوار معرض جيتكس 2021، اختبار تقنيات المدينة الذكية الرقمية المتعددة. وكذلك تستعرض الشركات التابعة للهيئة، مجموعة من أبرز خدماتها، ومنها «الخدمات المدارة والمهنية»، التي يقدمها مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، حيث تتضمن أحدث خدمات تطوير وإدارة البنى التحتية التقنية، و«خدمات الأمن السيبراني»، التي تعمل على رصد واعتراض الهجمات الإلكترونية، باستخدام أحدث أنظمة الأمن الرقمي على مدار الساعة، و«خدمات مورو السحابية» المرنة والآمنة، التي تقدم خدمات سحابية متعددة على منصة واحدة، متوافقة مع أعلى معايير اتفاقيات مستوى الخدمة.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تستعرض الهيئة خلال أسبوع جيتكس للتقنية، أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية والمبتكرة، التي جعلت من الهيئة مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

وتستعرض منصة الهيئة أيضاً مشاريع شركة «إنفرا إكس» ومشاريع شركة «ديجيتال إكس»، مثل «تطبيق دروب بوكس»، وتطبيق «الدخول الذكي» و«جوبي روبوت»، الذي يُستخدم للتواصل وتقديم الخدمات للمتعاملين عن بعد.

كما تتضمن المنصة أبرز مشاريع الهيئة، ومنها «الشاحن الأخضر»، بالإضافة إلى مبادرة «الحياة الذكية» وتتضمن المنصة كذلك «الأتمتة الروبوتية للضمانات البنكية».

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