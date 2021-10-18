«شرطة الفجيرة» تستعرض باقاتها الذكية

المصدر: دبي- البيان

تشارك القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في معرض «جيتكس جلوبال التكنولوجي 2021»، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالوجود ضمن منصة حكومة الفجيرة الإلكترونية، لاستعراض باقة من الخدمات الذكية، وذلك انسجاماً مع توجهات وزارة الداخلية الرامية للتحول الذكي، عبر تهيئة البيئة الأمنية، ورفدها بتطبيقات ذكية، تسهم في تطوير المنظومة الأمنية.

وتأتي مشاركة شرطة الفجيرة في معرض جيتكس، للتعرف إلى آخر التقنيات التكنولوجية، للاستفادة منها في التحول الذكي، ، كما تطلع شرطة الفجيرة، وبشكل متواصل، على تجارب رائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، أن القيادة قطعت أشواطاً كثيرة في طريقها نحو الانتقال لمنظومة التحول الذكي، وتعمل، ومن خلال شركائها، في وضع أسس متينة وراسخة في مجال التحول الذكي، من خلال تهيئة كوادرها وتدريبهم على كيفية استخدام التقنيات الذكية .

وقال إن شرطة الفجيرة، ستحرص من خلال المشاركة في المعرض، باستقطاب زوار المعرض، للتعرف إلى الأنظمة والتطبيقات المشارك بها، حيث سيتم استعراض 4 أنظمة إلكترونية «نظام زام»، و«تطبيق شرطة الفجيرة الذكي»، و«مشروع الإيداع المالي للنزلاء»، و«نظام الحجز الذكي».

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