المصدر: دبي ــ البيان

ـــ تعقد شركة «أركان لمواد البناء» اجتماع جمعية عمومية في 4 نوفمبر للنظر في انتخاب 7 أعضاء لمجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة بالتصويت السري التراكمي، مشيرة إلى فتح باب الترشح لعضوية المجلس حتى الأربعاء 27 أكتوبر.

ـــ تعقد شركة «أسمنت رأس الخيمة» اجتماع جمعية عمومية في 10 نوفمبر للنظر في الإعلان عن الانتهاء من تأسيس الشركة التابعة، والموافقة بموجب قرار خاص على نقل أصول الشركة كافة إلى الشركة التابعة ومن ضمنها المصنع بما فيه من آليات ومعدات وموجودات ما عدا محفظتها الاستثمارية في المساهمات العامة، وكذلك النظر في تعديل النظام الأساسي من خلال حذف بعض الأنشطة.

ـــ فتحت «القدرة القابضة» باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 10 أيام.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة «طيران أبوظبي» اجتماعاً في 20 أكتوبر لمناقشة سير المفاوضات المتعلقة باحتمالية الاستحواذ على شركة «فالكون لخدمات الطيران».

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