الجامعات ساحات إبداعية لإطلاق مشاريع الطلبة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع جامعة بيتس بيلاني دبي، حاضنة الأعمال التابعة للجامعة، ضمن اعتماد مسرعات وحاضنات الأعمال التابعة للمؤسسة، وبذلك تضاف الجامعة إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة.

ويتيح انضمام الطلبة إلى حاضنة الأعمال فرصة لتحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى شركات ناجحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدراتهم في التفكير الإبداعي والمبتكر في سن مبكرة. وسيتمكن الطلبة المسجلون ضمن حاضنة الأعمال من الاستفادة من منصة «دبي نكست»، وهي أول منصة رقمية متكاملة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من مختلف الجنسيات في دبي، بهدف عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تولت المؤسسة على عاتقها مسؤولية قيادة الابتكار وريادة الأعمال في دبي، فوضعت استراتيجيات مدروسة لدعم مسيرة ريادة الأعمال خلال السنوات، وعملت على تعزيز طرق التفكير الإبداعي للخروج بمنتجات مبتكرة تحل مشكلات واقعية أو أفكار لمشاريع ريادية.

وتتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإشراف على شبكة دبي لحاضنات الأعمال. وشهد اعتماد حاضنات ومسرعات الأعمال ومنذ انطلاقه في عام 2017 انضمام 15 حاضنة أعمال تخصصية من مختلف القطاعات. تخدم هذه الحاضنات عدداً من القطاعات التخصصية وتشمل: التكنولوجيا الرقمية والروبوتات، قطاع التصميم، قطاع الاستدامة، قطاع التجزئة، جذب الاستثمارات، قطاعات أخرى، حاضنات أعمال الجامعات، حاضنات أعمال المدارس،

نجاح

وأكد الجناحي، إن الإقبال الكبير على الانضمام إلى شبكة دبي لحاضنات الأعمال من خلال الاعتماد يؤكد نجاح البرنامج في إيجاد الفرص والدعم اللازم لرواد الأعمال، خصوصاً أن البرنامج يسهم في توفير البيئة الحاضنة والمحفزة للابتكار وريادة الأعمال، ويدعم توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الحيوية والمستقبلية وتهيئة الشباب للمستقبل عبر تنمية قدراتهم الريادية. وقال إننا فخورون بشراكتنا مع جامعة بيتس بيلاني في دعم المواهب الطموحة.

بيتس بيلاني

وجامعة بيتس بيلاني – دبي والتي تأسست في عام 2000 في إمارة دبي تعتبر الفرع الدولي الوحيد لمعهد Birla الشهير للتكنولوجيا والعلوم، بيلاني، الهند، الجامعة التكنولوجية الخاصة الأعلى تصنيفاً في الهند. كما حصلت الجامعة على تصنيف 5 نجوم من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالشراكة مع QS استناداً إلى 4 فئات أساسية من البحث والتوظيف والتدريس والتدويل، بينما احتلت المرتبة عالمياً بين أفضل 100 جامعة في تصنيفات جامعة QS BRICS وأفضل 200 جامعة في QS Asia University Rankings Asia 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز