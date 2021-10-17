تطبيق أڤايا يمكن «إعمار العقارية» من تقديم تجربة رقمية معززة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أڤايا دعم شركة «إعمار العقارية» لمواكبة نمو المشتريات العقارية عبر الانترنت من خلال تطبيق التعاون والعمل عن بُعد Avaya Spaces. ومن خلال اعتمادها التطبيق، تقدم شركة إعمار العقارية حالياً استشارات فيديو متكاملة تجمع خبراءها العقاريين بالمشترين المحتملين.

ويتيح التطبيق لزوار موقع شركة إعمار العقارية الإلكتروني الدخول بشكل فوري إلى جلسات فيديو تجمعهم بخبير للاستعلام عن أي عقار، قبل التقدم في تجربة شراء رقمية سلسة وآمنة.

وتجري الجلسات المباشرة بين الأطراف بالاستناد إلى متصفح سهل الاستخدام، لتقديم جلسة تفاعلية تتضمن ميزات الاتصالات الفيديوية والصوتية إضافة إلى الدردشة. وفي الوقت ذاته يمكن لممثلي إعمار العقارية والشراة تبادل الملفات الرقمية عبر التطبيق بكل سهولة على الشاشة المستخدمة خلال الاجتماع.

ولتحقيق الامتثال لشروط ومعايير الأمن الرقمي، يتم تزويد كل اجتماع فيديو بعنوان رقمي خاص (IP Address) على المتصفح، تنتهي صلاحيته بعد فترة زمنية محددة. كما يتم تشفير المعلومات المتبادلة عبر خاصية الدردشة أثناء الاجتماع، قبل أن يتم حذفها في نهاية الجلسة.

ويوفر تطبيق Avaya Spaces قدرات اتصالات موحدة متطورة من خلال أي جهاز رقمي يفضله المستخدم، كما يوفر دعماً بالذكاء الاصطناعي لتحسين وتبسيط الاجتماعات الرقمية، بالإضافة إلى إتاحته ميزات الاتصالات الفيديوية والصوتية في منصة اتصالات أڤايا المستندة إلى السحابة.

وقال نضال أبو لطيف رئيس أڤايا العالمية: يعتمد السجل الحافل لأعمال إعمار العقارية في جزء كبير منه، على تجارب مميزة تقدمها الشركة لأصحاب المشاريع والمقيمين في مشاريعها.

ومرة أخرى، تعمل الشركة على تخطي التوقعات نتيجة الخبرات التي تقدمها، إذ تتيح تجربة الشراء الرقمية المحافظة على اللمسة الإنسانية البالغة الأهمية، والتي تكون حاضرة خلال التعامل الذي يتم وجهاً لوجه. ونحن فخورون بدعم شركة إعمار العقارية في استخدامها لمنصات مفتوحة للنهوض بهذه الصناعة. ويتم استعراض هذا الحل المتكامل في جناح أڤايا ضمن جيتكس 2021.

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