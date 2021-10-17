مشاريع تحاكي المستقبل في «جيتكس جلوبال 2021»

المصدر: دبي- البيان

انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمعرض «جيتكس جلوبال 2021»، والذي يستمر حتى 21 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي. ويشهد المعرض مشاركة واسعة للجهات الحكومية والخاصة، وتبرز فيه مشاريع نوعية عدة تحاكي المستقبل.

ويشكّل «جيتكس جلوبال» وعالم الذكاء الاصطناعي فعالية التكنولوجيا الرئيسية الوحيدة في العالم، التي تستقطب في 2021 كُبرى الشركات التقنية، والتي تستعرض أحدث التوجهات ومجالات الأعمال لمختلف القطاعات، وتتوزع المشاركات على طيف واسع من قطاعات تقنية عديدة، تشمل المدن الذكية والأمن السيبراني واقتصاد البيانات والتنقل والرعاية الصحية والاتصالات وغيرها.

تايوان

ويشهد المعرض حضوراً قوياً لتايوان، حيث تعرض شركة «تايوان إكسلنس» عدداً من أحدث التقنيات، منها أصغر جهاز تفريغ هواء محمول في العالم من إنتاج شركة «فاجو»، وهناك أيضاً جهاز البث المباشر الجديد من «ATEN»، الذي سيمكن العملاء من البث المباشر على منصات متعددة في وقت واحد، ويمكن الاستفادة منه في التدريس ووسائل الإعلام، التي تريد أن تبث من مكان واحد لأكثر من منصة.

وتم إطلاق جهاز سيكيور سكان X50، وهو ماسح ضوئي قوي احترافي للوثائق، مع تكنولوجيا تخفض الوقت بنسبة 80% وتكلفة التشغيل بنسبة 50%.

اختبر الزوار حلولاً متنوعة لتقنية المعلومات والاتصالات الذكية، بما في ذلك كاميرات مؤتمرات التتبع التلقائي للذكاء الاصطناعي، وأجهزة الصوت والصورة متعددة القنوات، والشاشات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة تنقية الهواء المحمولة، والتي لا تحتوي على فلتر، كما استمتع الزوار بتجربة «Visit Taiwan VR» المصممة لمنح المشاهدين لمحة سريعة عن المعالم التاريخية الشهيرة في تايوان والشوارع والمساحات الخضراء.

إيطاليا

ويجذب معرض «جيتكس فيوتشر ستارز» هذا العام 47 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة مبتكرة إيطالية، وهو الرقم الأعلى لعدد المشاركات في أضخم حدث تقني، والذي يجذب أفضل المبتكرين من جميع أنحاء العالم.

وقامت وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات والقنصلية العامة في دبي، بمضاعفة عدد العارضين في الجناح الإيطالي الرسمي لعام 2021، ونظمت جلسات للعروض التقديمية لأصحاب رؤوس الأموال ومستثمري القطاع الخاص.

من بين الابتكارات الإيطالية التي تم عرضها: حلول مبتكرة لتقنية سلسلة «بلوك تشين» والرعاية الصحية والمدن الذكية والتنقل، والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي المستخدم على تطبيقات التصنيع والتنقل المستدام، حيث يتم حشد عدد كبير من المشاركين في المنطقة الإقليمية، التي تنظمها منطقة بوليا ومنطقة سردينيا ومنطقة ماركي.

وقال نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى الإمارات: شهدت إيطاليا زيادة هائلة في عدد الشركات الناشئة في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل ما يقرب من 13.6 ألف شركة حتى يوليو 2021، وتمثل الشركات المتخصصة في البرمجيات والبحث والتطوير وخدمات المعلومات 75 في المائة من الشركات الإيطالية الناشئة، بينما يعمل ما يقرب من 17% في تطوير تكنولوجيا التصنيع، ثم الخدمات في قطاع التجارة.

تحتل إيطاليا حالياً بالنسبة إلى النظام البيئي للشركات الناشئة في أوروبا، المرتبة الثامنة من حيث قدرتها على إنشاء مخارج أو شركات«يونيكورن»، ونحن ندعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة لأنها تحدد فرصاً جديدة في السوق وتطور التقنيات التي ستوفر حلولاً للتحديات العالمية.

وتتخصص الشركات الناشئة في تقنيات الواقع المعزز، والتنقل الذكي وتقنية سلسلة الكتل، وهي تقنيات مهمة لدولة الإمارات، التي يتم تطبيقها حالياً على أهم القطاعات في الدولة.

شراكة

في وقت سابق من العام، عقدت وكالة التجارة الإيطالية شراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل لاحتضان أول برنامج خدمات بين الحكومات على الإطلاق، يشمل: 11 شركة ناشئة إيطالية مبتكرة، حيث تم تسريعها لمدة شهرين بدبي في منطقة 2071.

في نهاية البرنامج، مُنحت المجموعة بأكملها تأشيرة الأعمال الإماراتية الذهبية. وستكون بعض هذه الشركات الناشئة حاضرة أيضاً في الجناح الإيطالي الرسمي لمعرض «جيتكس فيوتشر ستارز»، لتعزيز شراكاتهم التجارية والاستراتيجية في دولة الإمارات.

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