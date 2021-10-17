«أسادور دي أراندا» يحتفي بمرور عام على نجاحه في دبي

المصدر: دبي- البيان

يحتفل مطعم «أسادور دي أراندا» ذو الشهرة العالمية، بمرور عام من النجاحات المبهرة، على صعيد تقديم أشهى أطباق المطبخ الإسباني الأصيل، لعشّاق النكهات والذواقة في دولة الإمارات، واحتفالاً بالمناسبة، سوف يقدم المطعم الذي يقع في دبي، ضمن فندق «العنوان وسط المدينة»، حسومات خاصة لتناول ألذ أصناف الأطعمة، اعتباراً من تاريخ 25 ولغاية 31 أكتوبر 2021، إلى جانب عزف الموسيقى الحية، لتكتمل متعة الضيوف عشاق المأكولات الإسبانية الشهيرة.

ويجمع «أسادور دي أراندا»، أو مطعم الشواء، كما يعني اسمه، بين الأطباق الإسبانية التقليدية والمعاصرة، ويقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق المشوية، التي تلبي أذواق عشاق اللحوم والنباتيين، على حد سواء. ويجسّد المطعم علامة ضيافة عائلية ناجحة، تأسست عام 1983، وكسبت سمعة مرموقة، بفضل ممارستها لأساليب الطهو التقليدية، التي يعود بعضها إلى عام 4000 قبل الميلاد، لتحافظ بذلك على القيم الجوهرية التي يقوم عليها المطبخ الإسباني الأصيل.

هذا، ونجحت العلامة بتوسيع رقعة انتشارها، لتغطي بعضاً من أبرز وجهات إسبانيا الفريدة، من إشبيلية إلى برشلونة، وتشكل خطوة افتتاح المطعم في دبي، باكورة محطات رحلتها العالمية، والفرع رقم 18 للعلامة حول العالم. وساهم الموقع الفريد للمطعم في فندق «العنوان وسط المدينة»، وأجوائه الآسرة، في جذب أنظار بعض من أبرز الشخصيات المشهورة في العالم، مثل راغب علامة وديزي ريدلي.

ويتولى الشيف التنفيذي أنطونيو سانتوس، مسؤولية قيادة فريق الطهاة المتميز في مطعم «أسادور دي أراندا»، بعد مسيرة مهنية حافلة، شهدت قيامه بإدارة للعديد من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، والعمل إلى جانب بعض من أبرز الأسماء العالمية، مثل هيستون بلومنتال وغوردون رامزي، الأمر الذي يضمن تقديم المطعم لمستويات غير مسبوقة من الجودة، وأفضل الأطباق الإسبانية على الإطلاق.

وبهذه المناسبة، قال الشيف سانتوس: «نشعر بسعادة بالغة، حيال الأصداء الرائعة لافتتاح مطعم «أسادور دي أراندا»، ومدى الترحيب والحفاوة التي قوبلنا بها في دولة الإمارات. وكان افتتاح المطعم خلال عام 2020، يمثل مجازفة، بسبب ما حملته جائحة كوفيد 19 من تأثيرات سلبية، هزت أركان القطاع، لكن تمكنا من تحقيق نجاح باهر، بالرغم من كل ذلك، بفضل الثقة التي تتمتع بها دبي، والجهود الحكومية التي دعمت قطاع الضيافة. ومنذ اليوم الأول، شهد المطعم تدفقاً ثابتاً للضيوف الراغبين بتذوق ما نقدمه من أطباق حصرية فريدة. ونتوقع أن تشهد أعداد الضيوف زيادة ملحوظة، بينما تفتح دبي وبقية مدن العالم أبوابها مجدداً، أمام المزيد من الزوار».

وفي معرض حديثها عن مدى فرادة مطعم «أسادور دي أراندا»، قالت باتريسيا كاستولدي، المديرة العامة للمطعم، التي عملت مع العلامة على مدار 23 عاماً: «نفتخر للغاية، حيال القول بأن أسلوب الطهو الخاص، لم يشهد أي تغيير على مدار فترة زمنية طويلة للغاية، إذ نقدم لضيوفنا تجربة غامرة ومفعمة بالمتعة، في عالم النكهات الأصيلة».

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