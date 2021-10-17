«مبادلة» تقود جولة تمويل ناجحة لشركة ناشئة بريطانية

المصدر: دبي - سيد صالح

قادت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» جولة تمويل ناجحة من السلسلة «بي» لشركة «هوبو فولفيلمنت» الناشئة المتخصصة في الخدمات اللوجستية والتي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة.

وبحسب ما ذكرته «مبادلة» في تغريدة حسابها الشخصي على «تويتر»، فإن هذه الجولة انتهت بتوفير استثمار قدره 60 مليون جنيه استرليني «82 مليون دولار» للشركة البريطانية الناشئة، وسيساعدها في تنفيذ خططها التوسعية في أوروبا. وتعتزم «هوبو فولفيلمنت» الاستفادة من هذا الاستثمار في افتتاح مركز لخدماتها قريباً في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد أن افتتحت بالفعل مركزاً في مدينة «آيندهوفن» الهولندية.

ويقصد بجولة التمويل من السلسلة «بي» الجولة التي يهدف منها المستثمرون والممولون إلى نقل الشركة الناشئة إلى المستوى المقبل من النمو والتوسع في الأسواق، بعد أن اجتازت الشركة بالفعل مرحلة جمع التمويل من السلسلة «إيه»، وهي المرحلة التي تبلغها بعد تأسيس قاعدة مستهلكين وتحقيق إيرادات متماسكة، وغيرها من المؤشرات الرئيسية للأداء.

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