«صافولا» تستحوذ على «بايارا» بقيمة 260 مليون دولار

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت مجموعة «صافولا» السعودية، انتهاء إجراءات استحواذ شركتها التابعة والمملوكة بالكامل «صافولا للأغذية» على نسبة 100% من شركة «بايارا» القابضة المحدودة بقيمة 260 مليون دولار.

وقالت الشركة السعودية، في إفصاح للسوق السعودية «تداول» اليوم، إنها حصلت على عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام علمية التركز الاقتصادي الخاص بعملية الاستحواذ، مشيرة إلى دفع قيمة الاستحواذ نقداً.

وأوضحت أن «بايارا» هي شركة غذائية رائدة في دولة الإمارات، وتشمل منتجاتها المكسرات والتوابل والبقول، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة المعبأة. وقد سجلت بايارا صافي مبيعات بلغ حوالي 420 مليون ريال سعودي لفترة اثني عشر شهراً انتهت في مارس 2021 مع متوسط هامش ربحي صحي قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

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