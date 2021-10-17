مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 290 مبايعة بقيمة 662.42 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 209.45 ملايين درهم و250 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 452.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة القصيص الأولى، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ومبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة ند حصة.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، والثالثة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 4 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهون 343.22 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 222.5 مليون درهم و54 رهن فلل وشقق بقيمة 120.72 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 208 ملايين درهم وأخرى في منطقة القصيص الثانية بقيمة 23 مليون درهم. وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 17.48 مليون درهم أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 6 ملايين درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز