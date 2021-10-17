17.4 ملياراً زيادة بالودائع الادخارية المصرفية في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي، إلى 232.63 ملياراً في نهاية أغسطس، مقارنة بنحو 215.2 مليون درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة نحو 8.1 %، أو ما يعادل 17.4 مليار درهم، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، بينما انخفضت 1.06 % على أساس شهري، أو ما يعادل 2.5 مليار درهم، مقابل 235.13 مليار درهم في يوليو.

وأظهرت النشرة الإحصائية للمصرف المركزي، ارتفاع الودائع تحت الطلب، إلى 787.68 مليون درهم في أغسطس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.95 %، أو ما يعادل 22.6 مليار درهم، مقابل 765.1 ملياراً في يوليو الماضي، فيما ارتفعت بنحو 13 % منذ بداية العام، أو ما يعادل 90.8 مليار درهم، مقابل 696.88 ملياراً بنهاية ديسمبر 2020.

وتراجعت الودائع لأجل إلى 537.6 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بانخفاض على أساس شهري 0.5 %، أو نحو 2.8 مليار درهم، مقابل 537.6 ملياراً في يوليو السابق عليه، بينما انخفضت خلال الثمانية أشهر الأولى من الجاري 13.3 %، أو ما يعادل 81.8 مليار درهم، مقابل 616.59 ملياراً في ديسمبر 2020.

حيازة الذهب

وأظهرت النشرة الإحصائية، ارتفاع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية، إلى 11.87 مليار درهم، بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي 32.1 %، أو ما يعادل 2.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 8.98 مليارات درهم في أغسطس 2020.

وأظهرت إحصاءات «المركزي»، أن رصيد المعدن الأصفر، انخفض هامشياً 0.06 % على أساس شهري، مقارنة بنحو 11.878 مليار درهم في يوليو السابق عليه، بينما انخفض 7.7 %، منذ بداية العام، مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

ووفقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، فإن قيمة رصيد المركزي من السبائك المسجلة على مدار الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، هي الأكبر منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي»، بعدما قرر المركزي حينها، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها «المركزي»، منها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

فروع البنوك

وانخفض عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة، لنحو 515 فرعاً، موزعة على 21 بنكاً، بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 519 فرعاً في يوليو، و522 فرعاً في يونيو، و534 فرعاً في مايو، و541 فرعاً في ديسمبر 2020، واستقرت مكاتب الدفع عند 22 مكتباً، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً، عند 27 فرعاً، موزعة على 37 بنكاً.

ووصل عدد العاملين في البنوك بالدولة، مستقراً عند 32.62 ألف موظف في نهاية أغسطس الماضي، وهو نفس الرقم المسجل في يوليو ويونيو الماضيين، موزعين بواقع 25 ألفاً و847 موظفاً في البنوك الوطنية، و6776 موظفاً في البنوك الأجنبية.

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