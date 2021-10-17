أراضي عجمان تنظم النسخة الأولى من «ملتقى المتعاملين»

المصدر: عجمان - (البيان)

نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان النسخة الأولى من «ملتقى المتعاملين»، وذلك في إطار سعيها لتوطيد علاقتها مع متعامليها وتكريم الفاعلين منهم، لا سيما أصحاب المبادرات والاقتراحات المتميزة.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أهمية تعزيز أواصر الاتصال والتواصل مع جمهور المتعاملين باعتبارهم المحور الأساسي لتطوير الخدمات ولكونهم شريكاً مهماً في نجاحات وإنجازات الدائرة، معرباً عن بالغ تقديره وامتنانه لمساهماتهم الفعالة في الارتقاء بخدمات الدائرة وآرائهم القيمة التي تعتبر لبنة أساسية لبناء أساليب عمل مبتكرة ترقى إلى مستوى التطلعات وتجسد رؤية القيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز سعادة المتعاملين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي.

وشهد اللقاء الذي أقيم في «قاعة الشهيد» تكريم عدد من المتعاملين المتميزين واستعراض مجموعة من الخدمات الرقمية والمبادرات النوعية التي صممتها الدائرة خصيصاً لإسعاد المتعاملين وتلبية احتياجاتهم مثل «مبادرة تواصل» و«مشروع البوابة الرقمية» الذي يعد أحد أهم وأحدث المشاريع التي أطلقتها الدائرة لتحسين مستوى خدماتها ولإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. كما تم تقديم شرح مفصل عن خدمة «الحاسبة العقارية» وهي خدمة مجانية تسعى الدائرة من خلالها إلى تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الشفافية في السوق العقاري وتوفير مرجع رسمي يسهل معرفة قيمة وأسعار العقارات في إمارة عجمان.

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