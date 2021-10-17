أدنوك للتوزيع تواصل توسعها في المناطق الشمالية بافتتاح محطتين جديدتين في الشارقة

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت أدنوك للتوزيع، توسعها في الإمارات الشمالية، حيث افتتحت موقعين جديدين في الشارقة، في منطقتي الطلاع والمدائن في المنطقة الصناعية.

ويدعم افتتاح الموقعين الجديدين التزام الشركة بتوفير أفضل خدمات التزود بالوقود لعملائها وللمناطق السكنية. وتوفر محطة خدمة الطلاع المخصصة فقط للتزود بالوقود خدمات تزود سريعة وممتازة؛ في حين توفر محطة خدمة المدائن خدمات تزود بالوقود وتسوق كاملة من خلال متجر واحة أدنوك الملحق بالمحطة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: نواصل توسعة وتعزيز حضورنا في جميع أنحاء الدولة، ويؤكد افتتاح هذين الموقعين التزامنا بتوفير أفضل خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة الاستثنائية لعملائنا والمناطق السكنية المحلية، كما نتطلع إلى افتتاح المزيد من المواقع قبل نهاية هذا العام.

ويأتي افتتاح المحطتين في إطار الجهود المتواصلة لأدنوك للتوزيع للتوسع في جميع أنحاء الإمارات من أجل توفير تجربة تزود بالوقود وتسوق عصرية وحديثة للعملاء في إمارات الدولة، حيث ستوفر المحطتان خدمات دفع دون تلامس. وتشمل محفظة أدنوك وبرنامج ولاء العملاء «مكافآت أدنوك» على تطبيق الهاتف المحمول، الذي يستطيع من خلاله العملاء كسب نقاط مكافآت مع كل عملية شراء يقومون بها، ثم استبدالها بباقة واسعة من العروض والخصومات في محطة الخدمة والمتجر، وفي العديد من العلامات التجارية الرائدة في الدولة.

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