«شراع» يطلق الدورة الخامسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» 22 نوفمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) عن إطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، أكبر حدث سنوي لقطاع ريادة الأعمال في المنطقة، يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «ملتقى النجوم»، بمشاركة 50 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين المهتمين بالاستثمار وريادة الأعمال.

ويفتح المهرجان المرة الأولى منذ انطلاقته، أبوابه لجميع الزوار والضيوف المهتمين مجاناً، ليوفر لهم فرصة التواصل والاستفادة من الخبرات والرؤى والمعارف في هذا القطاع، والوصول إلى برامجه الشاملة بما يمكنهم من تحقيق كامل تطلعاتهم في عالم ريادة الأعمال.

وتضم قائمة المتحدثين المشاركين في المهرجان كلاً من مايكل أكتون سميث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كالم»، وراشد الغرير، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة «كفو»، ولويس هاوز، مؤلف كتابي «مدرسة العظَمة» و«قناع الرجولة» الأكثر مبيعاً على قائمة مجلة نيويورك تايمز، وتميمة أنعام، مؤلفة كتاب «الزوجة التي أسست شركة ناشئة»، وعايدة مولونيه، مصورة وفنانة إثيوبية، وعلي تبريزي، مخرج ومصور المسلسل الوثائقي «سيزبايرسي»، أحد أكثر المسلسلات الوثائقية متابعة على شبكة نتفليكس في العام الجاري، وعمر نور، أول لاعب مصري محترف في ألعاب القوى الثلاثية «ترياثلون»، وعمر سمارة، أول مغامر مصري يتسلق قمة إيفرست، وأنس بوخش إعلامي ورائد أعمال إماراتي، مؤسس شركة بوخش براذرز.



أنشطة ملهمة

وتركز الدورة الخامسة من المهرجان، من خلال مجموعة من ورش العمل التدريبية والأنشطة والفعاليات الملهمة، التي تجمع مسؤولين حكوميين وخبراء من القطاع الخاص مع رواد أعمال وأصحاب شركات ناشئة من جميع أنحاء العالم في منصة واحدة، على تحفيز الجيل القادم من صناع التغيير وإحداث التأثير الهادف الذي يساهم في تعزيز المشهد الريادي والاستثماري في المنطقة، كما يشهد المهرجان مشاركة منصة «مايندفالي»، العالمية المتخصصة في التنمية الذاتية إذ تستضيف كوكبة من المتحدثين المؤثرين.



فعاليات أدبية وفنية

وتتنوع فعاليات المهرجان بين الأنشطة الأدبية والفنون الأدائية والتكنولوجية والتي ستقدم للمشاركين فرصاً للتعلم عن طريق الترفيه، إذ يتعاون مركز «شراع» مع «بيت الحكمة»، الصرح الثقافي والاجتماعي الذي يجسد نموذج مكتبات المستقبل، لتنظيم حفلات توقيع كتب لعدد من الكتّاب المشاركين في المهرجان.

ويستقطب المهرجان جمهوره، المرة الأولى، على شكل منصات، إذ تشارك مجموعة من المؤسسات المعنية بفنون الطعام في منصة الطهي، في حين يوفر المهرجان للحضور فرصة التواصل مع نخبة من الرياديين في منصة التعارف واللقاء، وتتيح منصة ورش العمل للزوار استكشاف فرص جديدة في عالم ريادة الأعمال، كما تصحب منصة الأنشطة والفعاليات الزوار في رحلة لاستكشاف عالم التكنولوجيا، بالإضافة إلى منصة الفنون الأدائية التي تستضيف عدداً من الفنانين الشباب ومنهم راشد النعيمي الذي قدم النشيد الوطني في حفل افتتاح معرض إكسبو دبي 2020، بالإضافة إلى مجموعة من المواهب الشابة من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

ويمكن للأفراد والمؤسسات الراغبين في المشاركة في المهرجان، الذي ينظم بالتعاون مع مجموعة ألف ومدينة الشارقة للإعلام، يعد الأكبر من نوعه في المنطقة والذي يحتفي برواد الأعمال والاستفادة من الخبراء العالميين، التسجيل عبر الرابط التالي: (www.sharjahef.com).



مركز مزدهر

وأكدت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أن المهرجان يشكل حاضنة لصناع التغيير مع عودته إلى أرض الواقع بعد تنظيمه عن بُعد العام الماضي، ومع تعافي العالم والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تؤدي هذه الدورة من المهرجان دوراً محورياً في جمع منظومة الشركات الناشئة على منصة واحدة، مع التركيز على إتاحة الفرصة للمواهب الشابة المبدعة في دولة الإمارات لتغيير حياتهم وتعزيز التواصل مع صناع التغيير العالميين.

وأضافت المدفع: «يجسد المهرجان توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز مكانة الإمارة ضمن منظومة ريادة الأعمال العالمية، ويعد المهرجان الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ويجذب ألمع العقول الريادية من جميع أنحاء العالم ليجمعهم في رحاب إمارة الشارقة لمشاركة خبراتهم وقصص نجاحهم في رحلتهم الريادية».

يشار إلى أن المهرجان الذي يعقد سنوياً منذ انطلاقته في عام 2017 يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وإلهام الجيل القادم من صناع التغيير، وشهد في هذه الفترة تنظيم أكثر من 200 عرض لمشاريع وأفكار وشركات ريادية، ومشاركة أكثر من 300 متحدث وخبير محلي وعالمي، وأكثر من 13000 مشارك وزائر للحدث، وألهم 94% من الحضور الانطلاق في رحلتهم الريادية.

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