«أراد» تنتهي من بناء 100 منزل جديد بمجمع سراب في «الجادة»

المصدر: الشارقة - البيان

باشرت «أرادَ» بتسليم باقة جديدة من الوحدات السكنية الفاخرة التي تضم 101 منزل متلاصق وفيلا شبه مستقلة في تجمّع سراب ضمن المرحلة السكنية الأولى من الجادة بقلب الشارقة، والتي تبلغ قيمة مبيعاتها الإجمالية 24 مليار درهم. ويبلغ عدد الوحدات التي شيّدتها أرادَ حتى الآن في الجادة قرابة 1.000 منزل منذ تسليم أول مجموعة من المنازل للمالكين في يناير من هذا العام.

كما أرسى المطور العقاري عقداً بقيمة 75 مليون درهم لتشييد المرحلة الثانية من فلل سراب. وتم تكليف شركة ار اي كيو للمقاولات. بالعقد وسيتم بموجبه بناء 114 فيلا ومنزلاً متلاصقاً خلال 16 شهراً، حيث تمت المباشرة بأعمال البناء ويتوقع الانتهاء منها مطلع عام 2023.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: «تمثل تجمّعات سراب إضافة مهمة للأصناف السكنية المتنوعة في الجادة، وتعكس التزام أرادَ بطرح تصاميم مميزة ومرافق استثنائية وقيمة كبيرة في الوقت نفسه، حيث حظيت هذه المنازل بإقبال كبير، وتم بيعها خلال وقت قياسي»، وأضاف: «نشكر المشترين والمستثمرين على ثقتهم الغالية، وسنحرص على منحهم أفضل تجربة ممكنة طيلة فترة استثمارهم مع أرادَ. ويظهر العقد الجديد لبناء المرحلة الثانية من فلل سراب مدى حرصنا والتزامنا بالمضي قدماً في الأعمال الإنشائية في الجادة، حيث يتم حالياً بناء قرابة 5.000 وحدة جديدة في المشروع».

وتضم تجمّعات سراب الباقة الوحيدة من الفلل والمنازل المتلاصقة في المخطط الرئيسي للجادة، وتم تصميمها للاستفادة من الحدائق الخضراء وعناصر الإضاءة والتهوية الطبيعية إلى أقصى حد ممكن لتوفير تجربة معيشة مثالية للعائلات الشابة والمتزوجين حديثاً. وتتضمن جميع الوحدات السكنية في سراب تجهيزات قياسية من تقنيات المنازل الذكية، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تشمل فرناً وشفاط مطبخ وغسالة ملابس مع مجففة.

ويتميز التجمّع الأول من فلل سراب بمرافق حصرية للسكان تشمل حوض سباحة ونادي لياقة بدنية تمّ تشييدها بشكل مخفي بين باقة من الأشجار تحت مستوى الطريق لضمان أعلى درجات الخصوصية التي تمتاز بها تجمّعات سراب بشكل عام.

وخلال هذا العام، سلمت أرادَ الأبنية السبعة من شقق أريج والمباني الثلاثة من شقق ريحان ضمن المرحلة الأولى من مشروع الجادة. كما أنهى المطور العقاري كذلك المرحلة الأولى من مدرسة سابيس الدولية - الجادة، أحدث مدرسة في الشارقة، حيث استقبلت أول فوج من الطلاب نهاية شهر أغسطس الماضي مع بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022.

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