توشيبا الخليـج تسلط الضوء على حلول التخزين لأنظمة المراقبة في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

تقوم شركة توشيبا الخليـج بتقديم حلول شاملة ومتكاملة لتخزين البيانات للمستهلكين والمؤسسات والشركات من خلال منصة العرض التابعة لها في القاعة رقم 4، الجناح H4-B2؛ بمعرض جيتكس 2021، والذي سُيقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث سيتم عرض مجموعة منتجات توشيبا لتخزين البيانات، ومنتجات الذاكرة الفلاشية (نانــد NAND) من «كيوكسيا Kioxia» (المعروفة سابقاً بـ «توشيبا ميموري Toshiba Memory»).

يمكن لزوار معرض جيتكس مشاهدة مجموعة واسعة من منتجات محركات الأقراص الثابتة المبتكرة (HDD) والتي تلبي المتطلبات المختلفة لسوق أجهزة التخزين المتنوع؛ حيث ستتضمن المنتجات المعروضة وحدات تخزين فائقة السعة وموفرة للطاقة مصممة لمراكز البيانات السحابية، إلى جانب محركات الأقراص الثابتة (HDD) عالية السعة والأداء المخصصة لحلول تكنولوجيا المعلومات للشركات، بالإضافة إلى محركات الأقراص الثابتة المخصصة للعملاء لاستخدامات أجهزة الكمبيوتر الشخصي/ سطح المكتب، ومحركات الأقراص المتخصصة المصممة لأنظمة المراقبة ووحدات «أنظمة التخزين المتصل بالشبكة NAS» وأجهزة فك تشفير الفيديو وأجهزة ألعاب الفيديو، فضلاً عن وحدات التخزين الخارجي لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام «ويندوز Windows» و«ماك Mac».

تقوم محركات الأقراص الثابتة من سلسلة «MG09»– والتي تأتي بسعة 18 تيرابايت وبتصميم من الجيل الثالث يحتوي على 9 أقراص مُحكمة الغلق بالهيليوم وبتقنية مبتكرة للتسجيل المغناطيسي المدعوم بالطاقة – بمساعدة العملاء في تحقيق مستويات جديدة من كثافة التخزين والكفاءة في استخدام الطاقة، في حين تتوافق محركات الأقراص من طراز «MG09 CMR- سعة 18 تيرابايت» مع أكبر مجموعة ممكنة من التطبيقات وأنظمة التشغيل، وذلك مع تمتعها بسعة تخزين أكبر بنسبة 12.5% مقارنة بالطرازات السابقة من سعة 16 تيرابايت.

وبالنسبة للمنتجات المعروضة، والتي تحمل علامة «كيوكسيا Kioxia»؛ فسوف يتم عرض منتجات ذاكرة فلاشية «فلاش ميموري» متنوعـة؛ مثل وحدات الذاكرة الفلاشية (نانــد NAND) المدعومة بتقنية الذاكرة الفلاشية ثلاثية الأبعاد «بيكس فلاش» (BiCS FLASH™)، ومحركات الأقراص الصلبة (SSD)؛ حيث أصبحت الذاكرة الفلاشية «الفلاش ميموري» بمثابة جهاز ذاكرة قياسي، وأصبحت «كيوكسيا Kioxia» - وهي العلامة التي اخترعت وحدات الذاكرة الفلاشية - تشق طريقها نحو عصر جديد يمكننا فيه نقل مقاطع الفيديو والموسيقى والبيانات معنا أينما ذهبنا.

هذا حيث تركز علامة «كيوكسيا Kioxia» بشكل كبير على الحفاظ على نفس المعايير الممتازة من الجودة والأداء والموثوقية التي اعتاد المستهلكون على توقعها من مجموعة منتجات «توشيبا ميموري Toshiba Memory» المعروفة سابقاً، والمخصصة لتطوير وإنتاج حلول تخزين «فلاشية» مبتكرة ورائدة في فئتها.

وفي هذا الشأن صرح سانتوش فارغيز، نائب الرئيس بشركة توشيبـا الخليــج م.م.ح؛ قائلاً: نحن نتطلع إلى تجاوب الزائرين مع منتجاتنا الجديدة خلال معـرض «جيتكــس 2021» بصورة فعالة؛ وذلك استناداً إلى ما نتمتع به من كفاءة وخبرات متميزة جنباً إلى جنب مع سلاسل القيمة الخاصة بنا من شركاء وموزعين مشهود لهم بالكفاءة والموثوقية العالية؛ حيث توفر محركات الأقراص الثابتة من سلسلة «MG09»– والتي تأتي بسعة 18 تيرابايت – مستويات جديدة من كثافة التخزين والكفاءة في استخدام الطاقة لعملائنا في مجال خدمات التخزين السحابية وحلول التخزين الموفرة في التكلفة، فضلاَ عن توافقها مع أكبر مجموعة من التطبيقات وبيئات التشغيل.

هذا وسيتم تسليط الضوء خلال فعاليات معرض جيتكس أيضاً على مجموعة منتجات التخزين المحمولة «كانفيـو® ®Canvio» بتطبيقاتها وتصميماتها الجديدة؛ والتي تشمل إضافة طرازيْ «كانفيو فلكس Canvio FlexTM» و«كانفيو جيمينغ Canvio GamingTM» المخصص للألعاب؛ وذلك بألوان وتركيبات جديدة أيضاً، حيث يوفر الجيل التالي من تصميمات «كانفيـو® ®Canvio» إمكانية نقل سلسة وسعة تخزين عالية وتوافقًا واسعًا مع الأجهزة التي تعتمد على منافذ «يو إس بي USB» المختلفة، وهو يلبي الاحتياجات المتطورة لحلول التخزين التي تناسب مجموعة واسعة من المستخدمين، بمن في ذلك مستخدمو الأنظمة الأساسية المتعددة، وهواة الألعاب، والمهنيون وأصحاب الأعمال، ومحترفو التصوير الفوتوغرافي الخارجي، والطلاب؛ فهناك منتجات تلبي احتياجات الجميع.

سوف تتواجد شركة توشيبا الخليـج (م.م.ح) في القاعة رقم 4، الجناح H4-B2 بمعرض جيتكس 2021؛ فيما ستضم منصة العرض التابعة للشركة مجموعة من الأنشطة والفعاليات مثل «مسابقة كشك الصور»، حيث يمكن للفائزين خلالها الفوز بجوائز مغريـة.

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