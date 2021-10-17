موسم خريف وشتاء 2021 في دبي يواصل فعاليات التسوق والعروض الحصرية

المصدر: دبي – البيان

يعد موسم خريف وشتاء 2021 في دبي الوقت المثالي لشراء المستلزمات والهدايا الخاصة للمناسبات السعيدة مع اقتراب موسم الأعياد قبل نهاية العام الجاري.

وتقدم مجموعة من متاجر التجزئة الشهيرة في موسم الخريف والشتاء في دبي، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويعد إحدى أبرز الفعاليات في تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، عروضاً ترويجية رائعة، وفعاليات إطلاق منتجات حصرية جديدة، بالإضافة إلى أحدث إطلالات الأزياء التي تناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

وفي ما يلي نسلط الضوء على مجموعة من العروض التي يمكن من خلالها شراء منتجات لأشهر العلامات التجارية بأسعار مخفضة.



العروض الترويجية:

● تطلق علامة المجوهرات العصرية فرنيه حصرياً تشكيلتها الجديدة «بالونشينو»، التي تضم مجموعة من الخواتم الملونة المصنوعة من الذهب الأبيض وعرق اللؤلؤ والكريستال الصخري. علماً بأن تشكيلة بالونشينو الجديدة تتوافر لدى متجر فيرنيه في منطقة الأزياء بدبي مول.

● يطلق متجر غاليري لافاييت متعدد الأقسام في دبي مول تشكيلة خريف وشتاء 2021 في إطار هذه الفعالية، والتي تضم منتجات مصنعة من قبل أفضل العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء والأدوات المنزلية.

● يمكن للمتسوقين في متجر بلومينغديلز بدبي مول استكشاف أحدث التصاميم والإطلالات من العلامات التجارية المفضلة لديه. وسيذهل بلومينغديلز الذي يعد أحد أكثر المتاجر المفضلة في المدينة عملاءه في موسم الخريف والشتاء في دبي.

● تقدم متاجر أمريكان راغ سي في كل من دبي مول ومول الإمارات في موسم الخريف والشتاء تشكيلة جديدة ومنتجات حصرية تتوافر فقط في دبي، بما في ذلك قميص دوم ريبل دبي، وقميص ليف دبي.

● يطلق متجرا أنجلز في دبي مول وفندق أتلانتس النخلة تشكيلة رائعة للأطفال، بالإضافة إلى المنتجات المستدامة وتلك الخاصة بالأعمال الخيرية. وفي إطار موسم الخريف والشتاء في دبي، يطلق متجر أنجلز في أتلانتس النخلة حصرياً تشكيلته الجديدة من ملابس الأطفال من علامة الأزياء الفاخرة الإيطالية فندي. ويقدم متجرا أنجلز في فندق أتلانتس ودبي مول منتجات من مجموعة الأزياء الخاصة بالأطفال ذا غيفنغ موفمنت، وهي علامة تجارية مستدامة صممت وصنعت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تجمع بين الملابس الرياضية والشبابية مع تخصيص 15 درهماً تبرعات للجمعيات الخيرية الشريكة مقابل كل منتج يتم بيعه. وستوفر جميع متاجر أنجلز في دبي تشكيلة ملابس الأطفال الجديدة من كنزو، والتي تتميز بمزيج من الألبسة المطبوعة والملونة ذات التصاميم المتميزة والمفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.



فعاليات العلامات التجارية:

● المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تنطلق فعالية متجر تايم فالي الشهير عالمياً في سيتي سنتر مردف. وتشارك في هذه الفعالية خمسة بيوت فاخرة لتصنيع الساعات وهي بوم آند ميرسييه، وآي دبليو سي شافهاوزن، وجيجر لوكولتر، وبانيراي، وبياجيه، والتي ستبهر المتسوقين وتأخذهم في رحلة غامرة من التراث والابتكار. علماً بأنه جرى تصميم فعالية تايم فالي لتقديم تجربة شخصية ومتميزة للزوار تستمر حتى فبراير 2022.

● يعود أسبوع دبي للساعات مع برنامج مزدحم من الفعاليات التي تقام تحت شعار «التواصل والإبداع والاحتفال». إذ تقام الفعالية في الفترة ما بين 24 وحتى 28 نوفمبر في ذا غيت، مركز دبي المالي العالمي، فيما تستفيد دورة العام الحالي من الأنشطة والبرامج التي تتماشى مع عالم الفخامة والساعات وما يتعلق بهما من الصناعات الرئيسة الأخرى. ويقام أسبوع دبي للساعات الذي أسس عام 2015 من قبل علامة أحمد صديقي وأولاده، مرة كل عامين، ويقدم منصة تعليمية للتزود بالمعرفة وبناء شبكة من العلاقات، وكذلك الاحتفاء بصناعة الساعات. ويعد أسبوع دبي للساعات ضمن الفعاليات الرئيسة في جدول فعاليات دبي.

● دخلت علامة الأحذية أكوازورا في شراكة مع متجر ليفل شوز في دبي مول لتنظيم فعالية موسمية خاصة مفتوحة للجمهور. إذ يمكن للزوار المشاركة في الفعالية ولقاء نخبة من نجوم الإعلام والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إدجاردو أوزوريو، المصمم الشهير لدى علامة أكوازورا، والذي سيقوم بعرض صور حصرية لتصاميم أحذيته، إلى جانب رسائل ونصائح خاصة للضيوف يوم 27 أكتوبر من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصراً. وستقدم الفعالية أيضاً مجموعة أكوازورا الجديدة التي ستكون متوافرة داخل المتجر وكذلك الإنترنت.

● احتفاءً بمعرض إكسبو 2020 دبي، تستضيف ليفل شوز مجموعة من الأعمال الفنية الفريدة التي تسلط الضوء على الجوانب الرئيسة لنمط الشارع في دبي. وسيتم طباعة الأعمال الفنية التي أبدعها الفنان رامي عفيفي، على بطاقات خاصة مرفقة بأكياس ليفل شوز التي يتم منحها للمتسوقين.

● تقدم متاجر ليفل شوز تشكيلة بوتيغا فينيتا الجديدة بتركيب خاص من تصميم الفنان الأمريكي دانيال غوردون وحصرياً لمتجر العلامة في دبي مول. وجرى إنشاء كل عمل فني بأسلوب دانيال الخاص، وهي جميعها مصنوعة من خلال نفث الحبر على ورق غير لامع. علماً بأن الفعالية تستمر حتى 2 نوفمبر.

● يستضيف كل من كريستيان ديور كوتور، ومنتجع فور سيزونز جميرا فعالية ديور ريفيرا في مطعم ناموس الشاطئي بالمنتجع. إذ تقدم تشكيلة «ديور ريفيرا كروز 22» أفضل ما في دار الأزياء الشهيرة، وسيتم عرضها ابتداءً من 24 أكتوبر. وستشمل الفعالية التي جرى جلبها من مدينة ميكونوس اليونانية، مجموعة من الأكشاك المؤقتة المصنعة من الفخار والتي جرى إنشاؤها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

● يستضيف سيتي سنتر مردف فعالية ستايل ستيشن التي تستمر خمسة أيام، وتقدم أنشطة فريدة من نوعها في مجال الموضة والجمال. وستوفر فعالية ستايل ستيشن للزوار فرصة التفاعل مع العلامات التجارية، وأيضاً تجربة مجموعة من الدروس الشخصية، وكذلك المشاركة في جلسات الأسئلة والأجوبة الافتراضية المباشرة وغير ذلك الكثير. وتقام الفعالية من 26 وحتى 30 أكتوبر، وتضم نخبة من خبراء الصناعة المحليين والإقليميين والدوليين لإجراء نقاشات تركز على مواضيع مهمة مثل مستقبل الأزياء، ومستقبل الجمال والعناية بالبشرة، ومستقبل العطور والساعات، ومستقبل النظارات، وأيضاً اللياقة البدنية والصحة.

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