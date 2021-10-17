هيئة كهرباء ومياه دبي تستعرض مبادرات رقمية مبتكرة ومشاريع وبرامج متطورة

المصدر: البيان

خلال مشاركتها في الدورة الـ 41 لأسبوع جيتكس للتقنية، تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي في منصتها رقم S2-J1، قاعة الشيخ سعيد، باقة من كبرى مشاريعها ومبادراتها الرقمية المبتكرة، ومشاريع "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة. ويعقد أسبوع جيتكس للتقنية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تستعرض الهيئة خلال أسبوع جيتكس للتقنية أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية والمبتكرة التي جعلت من الهيئة مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية، لتخطي توقعات المعنيين وتعزيز سعادتهم، علاوة على دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وتستقي الهيئة رؤيتها من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، انسجاماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم. وأسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة للهيئة والتي تعد جزءاً من خارطة التحول الرقمي في حصد الهيئة لجوائز محلية وعالمية مرموقة، من أهمها جائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة. كما حصلت الهيئة على ختم (100% لاورقية) من مؤسسة دبي الرقمية تقديراً لنجاحها في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%. وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي. وانتهت الهيئة من التكامل الرقمي مع أكثر من 30 جهة، ووصل عدد المعاملات الذكية التي تم إنجازها منذ 2017 حتى نهاية سبتمبر 2021 قرابة 41 مليون معاملة. وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.92% في الربع الثالث من عام 2021."

وتشتمل منصة الهيئة خلال معرض جيتكس على:

مشاريع "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، التي تقدم هذا العام "تجربة المدينة الذكية"، وهي تجربة رباعية الأبعاد ستسمح لزوار معرض جيتكس 2021 اختبار تقنيات المدينة الذكية الرقمية المتعددة. وكذلك تستعرض الشركات التابعة للهيئة مجموعة من أبرز خدماتها ومنها "الخدمات المدارة والمهنية" التي يقدمها مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، حيث تتضمن أحدث خدمات تطوير وإدارة البنى التحتية التقنية؛ و"خدمات الأمن السيبراني" التي تعمل على رصد واعتراض الهجمات الإلكترونية باستخدام أحدث أنظمة الأمن الرقمي على مدار الساعة؛ و"خدمات مورو السحابية" المرنة والآمنة، التي تقدم خدمات سحابية متعددة على منصة واحدة متوافقة مع أعلى معايير اتفاقيات مستوى الخدمة.

وتستعرض منصة الهيئة أيضاً مشاريع شركة "إنفرا إكس" مثل "خدمات البنية التحتية وخدمات الاتصال وإنترنت الأشياء المتقدمة" بما في ذلك خدمات شرائح الجيل الخامس التي تتبنى أحدث حلول الحوسبة المتطورة في القطاعات الخدماتية. كما تستعرض مشاريع شركة "ديجيتال إكس" مثل "تطبيق دروب بوكس" الذي يسمح بتوصيل أي شحنة للمنازل بأمان دون أي تدخل بشري؛ وتطبيق "الدخول الذكي" الذي يستخدم لمحطات هيئة كهرباء ومياه دبي الفرعية للتحكم في تصاريح الدخول؛ بالإضافة إلى الروبوتات مثل "جوبي روبوت " الذي يُستخدم للتواصل وتقديم الخدمات للمتعاملين عن بعد.

كما تتضمن المنصة أبرز مشاريع الهيئة ومنها "الشاحن الأخضر"، حيث توفر الهيئة أكثر من 300 محطة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي. وتتيح خدمة "الشحن للمركبات الكهربائية" للمتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى الهيئة بالإضافة إلى الزوار المحليين والدوليين من خلال ميزة "مستخدم زائر" شحن مركباتهم الكهربائية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code على محطات الشحن. كذلك أتاحت الهيئة خدمات الشاحن الأخضر لجميع مالكي المركبات الكهربائية عند تسجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء حساب لهم بعد تسجيلهم لدى هيئة الطرق والمواصلات.

بالإضافة إلى مبادرة "الحياة الذكية" التي تمكّن المتعاملين ممن لديهم عدادات ذكية من مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. وتوفر المبادرة لوحة بيانات لمراقبة الاستهلاك عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، إضافة إلى تقديم نصائح لترشيد الاستهلاك ووضع خطط استباقية في هذا الخصوص. ومن خلال برنامج "نهجي المستدام"، تتيح المبادرة للمتعاملين في القطاع السكني مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة. وتشمل المبادرة أيضاً خاصية "خارج المنزل" لمساعدة المتعاملين من القطاع السكني على مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه أثناء تواجدهم خارج المنزل أو أثناء السفر.

وتتضمن المنصة كذلك "الأتمتة الروبوتية للضمانات البنكية"، حيث نجحت الهيئة في رقمنة جميع معاملاتها الخاصة بإدارة الضمانات البنكية مع بنك الإمارات دبي الوطني، وحولت الهيئة كامل معاملات إدارة الضمانات البنكية الخاصة بها لتصبح لاورقية بنسبة %100؛ و"أتمتة عمليات أمن المعلومات لمسح نطاق الهيئة" والذي يتيح المسح التلقائي لنظام النطاقات عبر فحص الشهادات والنشاطات وتحديد المشاكل المتعلقة بالوصول إلى الموقع الإلكتروني ضمن نطاق (DEWA.gov.ae)

علاوة على ذلك، تعرض المنصة باقة من مبادرات الهيئة الرائدة ومنها "محاكي التدريب باستخدام الواقع الافتراضي لمفاتيح شبكة التوزﻳﻊ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗها" والذي يقوم بتدريب الموظفين الميدانيين على الأعمال والأنشطة والسيناريوهات من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي؛ و"لوحة بيانات نظم المعلومات الجغرافية – أدوات ولوحة بيانات التحليل واتخاذ القرار" وهي عبارة عن مجموعة من الأدوات ولوحات البيانات المتقدمة الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية التي تساعد في اتخاذ القرار والتحليلات المتقدمة، بالإضافة إلى تميزها بنظام تخطيط الملاحة لتمكين فرق العمليات من القيام بعمليات الصيانة بفعالية وكفاءة ولوحة البيانات الخاصة بأصحاب الهمم؛ ونظام التحكم اللحظي لرحلات الطائرات الروبوتية "الصقر الطائر" وهو نظام متكامل ومركزي لإدارة الطائرات الروبوتية والبيانات اللي تقوم برصدها من خلال العمليات التي يتم استخدام الطائرات الروبوتية فيها مثل: مسح المساحات الضخمة كالمخازن، والساحات، والمحطات الرئيسية والفرعية، وخطوط تيارات الكهرباء وأنابيب المياه، ورصد تحركات المواد والأفراد لتأمين المواقع ومنع الدخول غير المصرح به، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.

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