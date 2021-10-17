الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات": تقنية الجيل الخامس 5G محور حلول الاتصالات المتقدمة والرقمنة

المصدر: وام

قال مسعود محمد شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات" إن الشركة اتخذت خطوات كبيرة على مر العقود الماضية للمساهمة بشكل محوري في رقمنة الخدمات لمختلف القطاعات وتحويل أساليب وأنماط الأعمال والتعلم والترفيه لتتوافق مع توجهات التحول الرقمي ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

ولفت مسعود - في حوار مع وسائل الإعلام على هامش فعاليات جيتكس جلوبال 2021 إلى أن الشركة تسير بخطى ثابتة ومدعمة بأسس الابتكار هادفة إلى تعزيز تجارب العملاء والمشاركة الفعالة في دعم أبرز الفعاليات التي تشهدها الدولة وتزويدها بأحدث شبكات الاتصالات والخدمات الذكية التي تعكس للعالم بأسره مدى تقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.

وحول جديد جناح اتصالات هذا العام في معرض جيتكس 2021 .. قال إن اتصالات تتيح كل عام أفضل العروض وأكثرها حداثةً في معرض جيتكس، والذي من المقرر أن يبهر الزوار بالعديد من الابتكارات التقنية التي تظهر لأول مرة على مستوى العالم في جناحنا.كما تقدم اتصالات في جناحها لمحة مستقبلية لقطاعات النقل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم والترفيه المنزلي والأعمال التجارية التي تعرض استخدامات شبكة الجيل الخامس 5G عبر هذه القطاعات وكيف يمكن تطبيق الحلول المبتكرة في بيئتنا لتصبح حقيقة رقمية.

وأضاف أن اتصالات تستعرض في جيتكس تقنية الجيل الخامس التي تُعد محور حلول الاتصالات المتقدمة والرقمنة كما يمنح قسم التنقل نظرة ثاقبة لمستقبل النقل ذاتي القيادة، وفي الروبوتات تسلط العديد من التقنيات الحديثة الضوء على دورها في تحسين حياة الأشخاص ذوي القدرات المختلفة من خلال أجهزة روبوتية يمكن ارتداؤها، وستتفاعل الروبوتات الشبيهة بالبشر مع الزائرين، ويمكن للروبوتات المزوّدة بتقنيات الجيل الخامس 5G أن تقوم بدعم العمليات الصناعية بتقنيات الواقع الافتراضي، كما يمكن للزوار إلقاء نظرة خاطفة على مستقبل الرعاية الصحية باستخدام الروبوتات التي تساعد في الإجراءات المعقدة والحساسة؛ كما يمكن للزوّار الاطلاع على دور التقنيات الروبوتية خلال حقبة ما بعد الجائحة في جعل التعليم تجربة تفاعلية وأيضاً إعادة تعريف المنزل الذكي بتقنيات غامرة.

وحول دور اتصالات في إكسبو 2020 دبي.. قال إن إكسبو 2020 دبي هو أهم حدث للتبادل الثقافي وحافزًا للملايين حول العالم لتسليط الضوء على الاختراعات والابتكارات محلياً وإقليمياً ودولياً. إذ يتيح هذا الحدث لزوّاره من جميع أنحاء العالم المشاركة في واحدة من الأحداث التي سيسطرها التاريخ خلال أجواء هذا احتفالية فريدة. وعملت "اتصالات" لجعل موقع الحدث الأسرع والأذكى والأكثر اتصالاً على وجه الأرض ليستمتع الزوار بتجربة رقمية سلسة ومتطورة وغامرة من خلال شبكة حديثة وآمنة ذات تغطية شاملة تم بناؤها خصيصاً لتلبية متطلبات إكسبو 2020 دبي وجميع الأجنحة المشاركة والزوار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات" أن شبكة اتصالات توفر في الحدث العالمي تغطية عالية الكثافة مع نقاط وصول تستهدف بشكل خاص تعزيز التجربة الرقمية للزوار باستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز فضلاً عن استضافة الخدمات على السحابة والتي تعد إحدى الأولويات الرئيسية لتوفير الاتصال المرن والسريع بين إكسبو 2020 ومكاتب الموقع والشركاء والخدمات العامة وخدمات المؤسسات. وبصفتها شريك الاتصالات والخدمات الرقمية الرسمي قامت اتصالات ببناء شبكة حديثة مخصصة لمعرض إكسبو 2020 دبي لتلبية متطلباته الحصرية وتوفير خدمات الاتصالات لملايين الزوار المتوقعين من جميع أنحاء العالم طوال فترة الفعالية التي تستمر ستة أشهر.

وأشار إلى أن زوار إكسبو 2020 دبي يتمتعون بشبكة آمنة وموثوقة مع زمن استجابة منخفض للغاية حيث تغطي الشبكة مساحة 4.38 كيلومتر مربع. واستطعنا تحقيق ذلك عبر نشر أكثر من 8500 نقطة وصول للهاتف المتحرك وأكثر من 8000 نقطة وصول لشبكة الواي فاي وكابلات لأكثر من 800 كيلومتر لشبكة الهاتف المتحرك الداخلية وشبكة واي فاي عبر مناطق المعارض والأجنحة لتوفير أعلى كثافة وسعة للاتصال الذكي والسلس.

وذكر أن إكسبو 2020 دبي هو أول موقع تجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يحظى بتجربة شبكات الجيل الخامس بالشراكة مع "اتصالات". ويحتوي الموقع على أكثر من 700 كيلومتر من شبكة الألياف الضوئية عالية المرونة والسعة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المسافة بين دبي وأبوظبي حيث تتمتع الكابلات الضوئية بالقدرة على توفير المزيد من النطاق الترددي لنقل المزيد من البيانات.

وحول مساهمة إمكانات اتصالات الرقمية في تعزيز الابتكار داخليًا وخارجيًا .. قال إن تركيز "اتصالات" ينصب على تمكين الخدمات الرقمية الشاملة من خلال قيادة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتنشيط تجربة العملاء الرقمية مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في تفاعلات العملاء وتطوير القدرات لدعم عروض القيمة الجديدة. حيث تعد خدمة العملاء أحد المجالات التي تُستخدم فيها تقنيات مثل التحدث وتحليلات الفيديو والروبوتات في أتمتة المكاتب الخلفية لتعزيز رحلة العميل. يوجد حاليًا العديد من حالات الاستخدام التي تم تحديدها وهي قيد التنفيذ لجعل هذه التجربة الرقمية حقيقة واقعية.

وأضاف أن هناك روبوتات تعمل على أتمتة عمليات الدعم المكتبي لإجراء أكثر من 800 ألف معاملة شهرياً. حققت أتمتة العمليات الروبوتية كفاءة بنسبة 98 % وأتاحت للموظفين التحول للمناهج المبتكرة والتواصل مع العملاء لتعزيز تجربتهم.

وحول مساهمة اتصالات في دعم روّاد الأعمال والمبتكرين في الإمارات.. قال إن الابتكار أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من عملياتنا وعنصرًا أساسيًا في كل ما نقوم به داخل وخارج الشركة. كان هنالك عوامل رئيسية دفعتنا إلى الابتكار والريادة في هذا المجال منها اعتماد "اتصالات" المبكر للتقنيات وإبرام الشراكات الصحيحة مع قادة التكنولوجيا ورواد الأعمال وشراكاتنا الوثيقة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف أن "اتصالات" أسست مركز الابتكار المفتوح في دبي وأبوظبي كجزء من برنامج "المستقبل الآن" ليكون نافذة على المستقبل لمشاهدة وتجربة كل أسس الابتكار وكيف تقوم "اتصالات ديجيتال" في قيادة رحلة التحول الرقمي. ويضم المركز مختبرا للتعاون وتصميم الحلول مع عملاء اتصالات، بالإضافة إلى قسم مخصّص لدعم الشركات الصغيرة والناشئة من شركاء "اتصالات ديجيتال" في مختلف الأنشطة ضمن إطار البرنامج المبتكر "المستقبل الآن".

وحول جهود اتصالات لتدريب وتأهيل الجيل القادم من القيادات الإماراتية على تقنيات المستقبل.. قال الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات" إن اتصالات تركز حاليًا على الاستثمار في فرق العمل واستقطاب الكفاءات لدعم مسيرة التحول الرقمي في الشركة، وينصب التركيز أيضاً على تمكين القوى العاملة الحالية لدينا والبحث عن مجموعات المهارات المتخصصة مثل علماء ومتخصصي البيانات ومهندسي البرمجيات والخبراء في مختلف القطاعات والتخصصات.

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