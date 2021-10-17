المصدر: البيان

يستضيف جناح الأمانة العامة ثاني فعاليات هيئة الربط الكهربائي الخليجي، "تدشين المنصة الإلكترونية لتسعير الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون" يوم 18 أكتوبر الجاري في جناح مجلس التعاون الخليجي ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

يأتي هذا التدشين في وقت أعلنت خلاله الهيئة أنه في العام 2020، بلغت الصفقات لتبادل الطاقة الكهربائية بصفتيها العينية والنقدية قيمة قدرها 1,056,000 ميجاواط/ساعة.

تدشن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، في الحادية عشرة من صباح الاثنين 18 أكتوبر 2021، المنصة الإلكترونية لتسعير الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المرحلة الأولى لمشروع تسعير الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيرعى حفل التدشين الذي يستضيفه جناح مجلس التعاون الخليجي في معرض أكسبو 2020 دبي، سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، بحضور مسؤولي عدد من الهيئات الخليجية، ومختصين في مجال الطاقة والكهرباء.

وتعُتبر منصة تسعير الطاقة الكهربائية المشروع الأولي لتسعير الطاقة الكهربائية، والذي يعد حجر الزاوية لتشغيل مشروع منصة تجارة الطاقة التي دشنتها هيئة الربط الكهربائي في عام 2018، التي تسهم في تطوير السوق الفورية لتجارة الطاقة الكهربائية، ولإتمامه على أكمل وجه ممكن كرست هيئة الربط الكهربائي فريقا من الهيئة بالمشاركة مع شركة شيسي CESI وشركة انرويب ENERWEB لتشغيل ومتابعة هذا المشروع.

وتعليقًا على الحدث، قال سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: "أن الهيئة قامت بالعديد من المشاريع والجهود لتنمية تجارة الطاقة، فدشنت في العام الماضي منصة العقود الثنائية لتداول الطاقة، "والتي ساهمت في زيادة الطاقة المتبادلة بين الدول بنحو 20٪، كما ساعدت في تحسين وقت إجراء الصفقات بين دول بشكل ملحوظ"، وأضاف: "تستطيع الآن الدول عقد الصفقات في دقائق معدودة، كما ساهم المشروع في تسجيل الصفقات وارشفتها، وعرض الصفقات بشكل حيادي وشفاف وسهل".

وتخدم هيئة الربط الكهربائي دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها من خلال قيادة تطوير سوق طاقة فعال، وتوفير التميز المعرفي في تكامل أنظمة الطاقة مع تعزيز ثقافة الابتكار، كما تتيح هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتبادل الطاقة في منطقة الخليج وتضمن موثوقية الشبكة التي تعمل كمزود طاقة طارئ للمنطقة

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