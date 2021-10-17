شركة الإمارات للصناعات الغذائية وشركة تنوفا الإسرائيلية توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

المصدر: البيان

أعلنت شركة الإمارات للصناعات الغذائية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع شركة تنوفا كجزء من خطة تعاون استراتيجية طويلة المدى تهدف لتحقيق نمو متسارع يعزز خططها التوسعية.

تعتبر تنوفا الأكبر في مجال تصنيع وتوزيع المواد الغذائية في إسرائيل. ويساهم هذا التعاون في تمكين شركة الإمارات للصناعات الغذائية من الاستفادة من خبرة تنوفا الواسعة بقطاع إنتاج الألبان، واستخدام أحدث التقنيات المتبعة لتطوير عملية إنتاج الألبان وزيادة الجودة الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، فسوف تٌمكن هذه الشراكة الاستراتيجية من إنتاج وتوزيع منتجات شركة تنوفا المميزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد هذا التعاون جزءاً من خطة تنموية شاملة، من شأنها تعزيز دور شركة الإمارات للصناعات الغذائية كشريك رئيسي في برامج الأمن الغذائي والاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في إنتاج الأعلاف الحيوانية في الدولة، إلى جانب نشاطها الرائد في قطاع تعزيز الثروة الحيوانية للدولة من خلال امتلاكها لأثنين من كبرى مزارع تربية الأبقار. حيث قامت في السنوات الأخيرة بالتوسع في حجم مزارع الأبقار بشكل كبير وتقوم حالياً بإنشاء مصنع ضخم لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان في العين على أعلى المعايير التقنية الحديثة، والذي سيتم تشغيله من قبل شركة الألبان الوطنية التابعة لها.

ويقول وصفي كاسو، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية: " تأتي التقنيات المتطورة في صميم خططنا لنمو وتنويع أعمالنا في شركة الإمارات للصناعات الغذائية. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء شركة متكاملة للصناعات الغذائية لتشمل جميع الموارد بدءا من المزارع وصولاً لمنتجات ذات جودة عالية جاهزة للاستهلاك. هدفنا هو النمو من خلال ابتكار كل ما يساعد في تقديم منتجات جديرة بالثقة وذات جودة وقيمة غذائية عالية، باستخدام المكونات الطازجة والتكنولوجيا المتطورة في كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج.

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