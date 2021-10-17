حمدان بن محمد يفتتح الدورة الـ 41 من «جيتكس غلوبال» بمشاركة 4000 شركة

المصدر: البيان

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم فعاليات الدورة 41 من «جيتكس غلوبال» الذي يستمر حتى الخميس 21 الجاري، وسيجمع الحدث 4000 شركة من 140 دولة في العالم، ليشكل أكبر منصة للابتكار الدولي.

ويتوقع خبراء أن يصل حجم تأثير «جيتكس» في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي العام الجاري إلى حوالي 920 مليون درهم.

ويسلط الحدث العالمي الضوء على عناوين وموضوعات من خلال 6 فعاليات رئيسة تشمل: «جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي» و«جيتكس نجوم المستقبل» و«قمة مستقبل «بلوك تشين»»، وفعالية «فينتك سيرج» و«مؤتمر التسويق «ماركيتنج مينيا»»؛ حيث ستسهم الفعاليات في إرساء بيئة نموذجية لاستعراض أحدث التقنيات.

وضمن الحدث، تنطلق فعاليات النُسخة الأولى من مؤتمر «رؤى القادة»، التي يستضيفها «جيتكس غلوبال» ، بحضور33 خبيراً من 9 دول يناقشون الاستراتيجيات الضرورية لإعادة رسم ملامح خارطة الاقتصادات الرقمية للمنطقة.

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