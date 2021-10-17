8 % نمو أرباح «موانئ أبوظبي» النصفية إلى 770 مليوناً

المصدر: أبوظبي - وام

قفزت عائدات مجموعة موانئ أبوظبي 21% إلى 1,832 مليار درهم في النصف الأول وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 8% إلى 770 مليون درهم بدعم نمو غالبية أعمال القطاعات التابعة.

وأوضحت المجموعة، أن الارتفاع يعود إلى النمو العضوي في الإنتاجية والمبيعات والتنويع في قطاعات أعمال جديدة وتأجير مساحات إضافية، وإبرام شراكات جديدة. وعلى صعيد البضائع، فقد نمت الأحجام التي تمت مناولتها، من 15 مليون طن في النصف الأول، إلى 25 مليون طن في النصف الأول من 2021، في حين سجلت أعداد الحاويات التي تمت مناولتها زيادة، من 1.57 مليون إلى 1.59 مليون، كما شهدت المناطق الصناعية تأجير مساحات بلغت نحو 2.4 مليون متر مربع، في النصف الأول من عام 2021. وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن النتائج تسلط الضوء على المرونة التي تتمتع بها، والنمو الذي تم تسجيله على امتداد أعمالها، بما يتماشى مع استراتيجيتها. وقال: «سنواصل التركيز على توسيع قاعدة متعاملينا في قطاعات أعمالنا، إذ تشكل العقود طويلة الأمد، المكوّن الأبرز لعملنا، والذي يضمن تحقيق إيرادات مستقرة ومستدامة».

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