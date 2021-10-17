70 شركة بمعرض المجوهرات الهندية في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي انطلاق فعاليات معرض المجوهرات الهندية لأعمال الشركات (B2B) بمشاركة 70 شركة هندية لتصنيع الأحجار الكريمة والمجوهرات وأكثر من 550 مشترياً من 40 دولة حول العالم، وافتتح المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق جراند حياة بدبي، بافان كابور سفير الهند لدى دولة الإمارات، ويقام بدعم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وبرعاية مشتركة من مجلس ترويج صادرات المجوهرات الهندي والأحجار الكريمة (GJEPC) والمعهد الدولي للأحجار الكريمة الخاص المحدود (IGI).

حضر الافتتاح توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وشاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات وكولين شاه، رئيس مجلس إدارة GJEPC، وديليب شاه، منظم المعارض الدولية، GJEPC؛ وسابياساتشي راي، المدير التنفيذي GJEPC.

نشاط

وقال بافان كابور، سفير الهند لدى الإمارات: تساهم الهند بنسبة 27 % في صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات العالمية، وعلينا أن نحاول خلق المزيد من الفرص لزيادة هذه النسبة في المستقبل. إنه أحد القطاعات الأسرع نمواً في الاقتصاد الهندي بمعدل نمو سنوي 16 % تقريباً.

وقال كولين شاه، رئيس مجلس ترويج صادرات المجوهرات الهندي: نحن ممتنون للشراكة مع الإمارات وبعقد IGJS في دبي. أدى الطلب العالمي المتزايد على المجوهرات، على الرغم من الوباء، إلى تعزيز صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية خلال 2021، ونأمل إنهاء العام بشكل إيجابي. وأفاد ديليب شاه أن المعرض سجَّل أكثر من 550 مشترٍ من جميع أنحاء العالم.

دبي مركز تصدير

تلعب دبي دوراً بارزاً في تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية والتي تصل صادراتها إلى 40 مليار دولار سنوياً. وأسواق التصدير الرئيسة هي الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وهونغ كونغ والصين؛ وتقدم الهند مجموعة من المنتجات ذات المستوى العالمي بما في ذلك الألماس المصقول، والمجوهرات المرصعة بالألماس.

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