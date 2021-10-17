458 مليوناً أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر بنمو 29.6%

المصدر: الشارقة – البيان

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29.6 % إلى 458 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق مما انعكس على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29.3 % حيث بلغت 652.9 مليون درهم عن التسعة أشهر الأولى مقابل 504.8 ملايين درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وعلى الرغم من التعافي الجزئي من الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا المستجد واستمراراً لسياسة التحوط المتبعة للمصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة فقد ارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى مبلغ 194.8 مليون درهم مقارنة.

ويشير نمو صافي أرباح المصرف إلى الأداء القوي في جميع وحدات أعمال المصرف ونتيجة لذلك ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 16.3 %ما يعادل ارتفاعاً قدرة 113.9 مليون درهم ليبلغ 812.3 مليون درهم عن التسعة أشهر من هذا العام.

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