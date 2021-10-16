«ماي لندن»: انتعاش تدفقات البريطانيين على دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

رصد موقع «ماي لندن» الشبكي البريطاني زيادة لافتة في تدفق السياح البريطانيين على دبي خلال الأشهر الأخيرة.

ونشر الموقع تقريراً عن استقطاب دبي للمزيد من السياح البريطانيين خلال الفترة الراهنة، فذكر أن دبي معروفة بكونها وجهة تقليدية للسياح البريطانيين، لكنها اكتسبت شعبية متزايدة بينهم على نحو لافت في الوقت الحالي، مؤكداً أن هذا التزايد لا يُعد مفاجئاً، وذلك بعد إعلان بريطانيا خلال الشهر الماضي عن السماح باستقبال المُسافرين القادمين إليها من الإمارات من دون شرط الحجر الصحي الإلزامي الذي كان سائداً قبل ذلك.

وذكر التقرير أن دبي تُغري السياح البريطانيين دوماً بشمسها المُشرقة، وفنادقها الفخمة ومراكز التسوق الفاخرة، إلا أنها أخيراً أضافت عاملين آخرين من عوامل استقطاب السياح البريطانيين، وهما تخفيف قيود السفر المفروضة على استقبال المُسافرين بسبب «كوفيد 19»، واستئثارها بواحد من أعلى مُعدلات تطعيم السكان والزوار باللقاحات المُضادة للجائحة على مستوى العالم.

وأضاف أن حرص دبي على تطعيم السكان ضد الجائحة، وذلك ضمن التوجه العام السائد في دولة الإمارات كلها، أتاح لها إعادة فتح أبوابها أمام السياح في وقت مُبكر بالمقارنة مع غالبية الوجهات السياحية الرئيسية الأخرى على مستوى العالم، بعد الإغلاق بسبب الجائحة، وكان ذلك تحديداً منذ يوليو 2020.

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