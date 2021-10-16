«فرتيجلوب».. الطرح الثالث لـ«أدنوك» يجسد نهجها الاستثماري الذكي

المصدر: أبوظبي - وام

يجسد الطرح العام الأولي لشركة «فرتيجلوب» التّابعة لـ «أدنوك» و«أو سي آي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية نهج «أدنوك» الاستباقي في إيجاد وهيكلة فرص استثمارية جديدة توفر لمواطني الدولة فرصة الاستثمار في مشاريعها وأعمالها والمساهمة في تمكين النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات «وام» في التقرير التالي المميزات الاستثمارية التي تتيحها «فرتيجلوب» بالتزامن مع طرحها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يقدم فرصة استثمارية مدعومة بإمكانية توزيعات الأرباح على المدى الطويل في قطاع ذي أهمية كبيرة ومتنامية عالمياً للاستفادة من الفرص الناشئة في مجال سلسلة القيمة للأمونيا منخفضة الكربون وأسواق الهيدروجين.

ويعد الطرح العام لشركة «فرتيجلوب» الثالث بالنسبة لشركة أدنوك وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده الطرح العام الأولي لشركتي أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر مما يسهم في دعم تنويع القطاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز جاذبيته وقدرته على توفير المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية.

كما يمثل الطرح الجديد خطوة رائدة في سجل نجاحات وإنجازات «أدنوك» وسعيها لبناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً ودعم وتشجيع القطاع الخاص إضافة إلى تطوير أسواق المال في الدولة بما يواكب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للنمو الاقتصادي المستدام و«مبادئ الخمسين» لانطلاقة حقبة جديدة من النمو في الإمارات.

وبدأت الأسبوع الماضي عملية الاكتتاب العام الأولي حصة أقلية في شركة «فرتيجلوب» حيث فُتح الباب أمام مواطني الدولة ومقيميها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية للاكتتاب على 13.8% من أسهم «فرتيجلوب» في إحدى أهم الشركات في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في العالم وبنطاق سعري للسهم بلغ بين 2.45 و 2.65 درهم مما يضع القيمة السوقية للشركة بين 20.2 و 22 مليار درهم.

ويتماشى الطرح مع نهج «أدنوك» الاستباقي الذي أعلنت عنه في العام 2017 لإدارة محفظة أصولها ورأس مالها وتوسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة بهدف تعزيز القيمة من أعمالها في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز وتحقيق قيمة إضافية لدولة الإمارات.

وتشكل صفقات واستثمارات أدنوك الذكية محركاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وترسيخ مكانة الدولة وجهة مفضلة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة.

وتسعى أدنوك من خلال هذا النهج الاستثماري المبتكر إلى توفير رأس مال لمشاريع جديدة تدعم استراتيجيتها للنمو الذكي ومشاريع ومبادرات النمو لأعمالها الرئيسية في النفط والغاز والبتروكيماويات.

واستطاعت الشركة توقيع صفقات استثمارية بعضها كان من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة التي تم إنجازها في العالم والتي نستعرض بعضها في الآتي.

«أدنوك للتوزيع»..

نجحت أدنوك في طرح مجمّع لأسهم وسندات قابلة للاستبدال لشركة «أدنوك للتوزيع» في حين نفذت أدنوك بنجاح طرحاً خاصاً لحصة من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» في أكبر صفقة طرح خاص من نوعها في المنطقة لشركة مدرجة عامة.

«محفظة أدنوك العقارية»..

كما وقعت أدنوك اتفاقية شراكة مع صندوق أبوظبي للتقاعد للاستثمار في محفظتها العقارية من خلال أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز.

«أنابيب الغاز»..

وقام ائتلاف عالمي يضم شركات وجهات حكومية وصناديق سيادية بالاستثمار للحصول على حصة 49% في مجموعة أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها أدنوك.

«البنية التحتية»..

في أعقاب ذلك وقعت أدنوك صفقة مع «صندوق أبوظبي للتقاعد» و«القابضة» للانضمام إلى صفقة البنية التحتية لأنابيب الغاز.

«استثمارات أجنبية»..

واستقطبت أدنوك استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات حيث أبرمت اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت «أبولو» التي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم وذلك للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك.

«أسواق المال العالمية»..

ودخلت أدنوك أسواق المال العالمية لأول مرة عبر إصدار سندات مدعومة بأصول «خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام»أدكوب«وأبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية التجارية من خلال شركاتها في مجالات الحفر والتكرير والأسمدة وتداول السلع والمنتجات والمشتقات وغيرها.

«فرتيجلوب»..

وتعد»فرتيجلوب«التي تأسست عام 2019 كمشروع مشترك بين شركة»أو سي آي«و»أدنوك«أكبر شركة مصدّرة للأمونيا واليوريا المنقولة بحراً في العالم كما أنها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمرافق إنتاج»فرتيجلوب«في الإمارات ومصر والجزائر 5.1 ملايين طن متري سنوياً من اليوريا ويبلغ صافي إنتاج الأمونيا 4.4 ملايين طن متري حيث تعد منتجاتها من الأسمدة النيتروجينية ضرورية لتلبية مُتطلبات الإنتاج الغذائي العالمي مع تزايد نمو سكان العالم.

وتُدير»فرتيجلوب) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها قاعدة أصول حديثة ونصف مصانعها تقريباً عمرها أقل من 10 سنوات في حين تتمتع الشركة بمرافق إنتاج ذات موقع استراتيجي ونظراً لكونها من أوائل الشركات بقطاع منتجات الأمونيا الخضراء والزرقاء تتمتع فرتيجلوب بمكانة تؤهلها للاستفادة من فرص اقتصاد الهيدروجين الناشئ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز