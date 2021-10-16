«سمانا للتطوير العقاري» تبيع 80% من وحدات مشروع سمانا بارك فيوز خلال 4 أيام

المصدر: دبي - البيان

عقب إطلاق مشروع سمانا بارك فيوز بقيمة 130 مليون درهم الأسبوع الماضي، أعلنت اليوم سمانا للتطوير العقاري بيع 80% من وحداتها السكنية خلال 4 أيام، حيث لاحظ المشترون وشركات الوساطة العقارية مدى التزام المطور العقاري ببناء وتشييد وحدات سكنية تتميز بنمط المنتجعات الفاخرة مقابل أسعار معقولة، الأمر الذي لفت أنظار بل وجذب عدداً كبيراً من المشترين والمستثمرين على حد سواء.

يقع مشروع سمانا بارك فيوز الكائن في منطقة أرجان بجوار المتنزه العام وعلى مسافة قريبة من حديقة المعجزة وحديقة الفراشات بدبي، وكلاهما من المعالم الرئيسية التي تعمل على جذب السياح في دبي.

يمتد تصميم المشروع السكني المتميز والمكون من طابق أرضي و6 طوابق على مساحة 183.323 قدماً مربعاً ويضم 176 استوديو وشقة تتكون من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مع حمامات سباحة خاصة.

أفاد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، قائلاً «كنا متفائلين جداً قبل طرح هذا المشروع لأننا تلقينا عدداً كبيراً من طلبات المستثمرين، وأعتقد أن دمج جوانب الاستدامة والخصائص المميزة للمنتجع في تصميم المشروع سيشهد اهتماماً أكبر في السنوات المقبلة في ضوء المخاوف البيئية والقدرة على تحمل التكاليف أثناء الجائحة، التي انتهت تقريباً ولكنها ستستمر في تداعياتها، مما سيؤدي استمرار الطلب على هذه الوحدات السكنية المتميزة».

وضعت سمانا للتطوير العقاري الفائزة بالجائزة تصميم العقارات التي تتميز بنمط المنتجعات الفاخرة المستوحاة من جوانب البيئة والاستدامة والحوكمة لمشروع سمانا بارك فيوز المُشتمل على منصات ترفيهية مع مسبح رئيسي للأطفال والكبار وشقق سكنية مزودة بحمامات سباحة خاصة ومسطحات مائية ومنطقة يوجا وسينما مفتوحة وحانات ومناطق خضراء وصالات رياضية داخلية وخارجية ونادٍ صحي وحمامات بخار وساونا وأمن خاص على مدار 24 ساعة.

وأضاف فاروق «يُعد منح التأشيرات الذهبية لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو 10 سنوات للمستثمرين العقاريين ومنح جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من المبادرات الحكيمة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تخلق شعوراً بالانتماء بين الوافدين، وهي من عوامل الجذب الرئيسية للمستثمر العقاري.

يعرض مشروع سمانا بارك فيوز خطة سداد مرنة مع 10٪ دفعة أولى و1٪ على 70 شهراً و10٪ في الشهر السادس و5٪ في الشهر الثاني عشر و5٪ في الشهر الثامن عشر. وتبدأ أسعار الوحدات العقارية من 459.000 درهم، كما تبدأ مساحات الوحدات من 361 قدماً مربعاً للاستوديو، و937 قدماً مربعاً للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1301 قدم مربع للشقة المكونة من عدد 2 غرفة نوم.

ومن المقرر تسليم وحدات مشروع سمانا بارك فيوز السكني في الربع الثاني لعام 2024».

واختتم فاروق قائلاً: «يعد إكسبو 2020 دبي فرصة كبيرة بكل تأكيد تجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، وأتوقع ارتفاع بنسبة 20% إلى 30% في المعاملات العقارية في الأيام المقبلة، عندما تستمر زيادة عدد الزوار مع الموسم السياحي في دبي اعتباراً من نوفمبر إلى مارس. بالإضافة إلى أن تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة الممتاز مع أزمة جائحة «كوفيد 19» وبدء حملة التطعيم على مستوى الدولة قد أتى بثماره.

كما سيتم إطلاق مشروعين آخرين على الخريطة في أواخر 2021 وبداية 2022 وهما: سمانا ويفز بقيمة 165 مليون درهم في قرية جميرا الدائرية، وسمانا جولف أفينيو 2 بقيمة 110 ملايين درهم في مدينة دبي للاستوديوهات، حيث من المقرر الإعلان عن هذين المشروعين أثناء فترة إكسبو 2020 دبي».

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