الإمارات بوابة المشاريع الصغيرة للسوق العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شركة «سي إي أو ورلد» الأمريكية، أن الإمارات تتيح عدداً هائلاً من فرص النجاح في الأعمال التجارية لكلٍ من مواطنيها والمُقيمين على أرضها.

ونشرت المجلة أمس تقريراً على موقعها الشبكي بعنوان «أفكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات».

وأكدت المجلة في تقريرها أن الإمارات أعدّت بيئة مثالية لافتتاح الشركات والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. ووصف التقرير الإمارات بأنها منفذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق العالمية، بحكم موقعها المُتميز والمُفيد في هذا الشأن.

واستعرض التقرير عدداً من الأفكار والخيارات المُتاحة لافتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة في الإمارات، ومنها افتتاح مطعم أو مقهى، وذلك بحكم إيقاع الحياة العصري المُتسارع الذي يغلب على نمط المعيشة في الإمارات، وبصفة خاصة دبي، بما لا يتيح للكثير من الموظفين التنفيذيين بها وقتاً كافياً لتناول الطعام في المنزل، وأيضاً مشروع خدمات توصيل الطعام للمنازل، مشروع رحلات ونزهات خلوية غير تقليدية، إنشاء شركة للتوظيف وخدمات الموارد البشرية، مشروع خدمة غسيل السيارات، وإصلاح الأجهزة المنزلية، وغيرها.

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