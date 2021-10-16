إقبال كبير على معرض أبوظبي الدولي للقوارب لليوم الثالث على التوالي

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

واصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021 فعالياته لليوم الثالث على التوالي، وسط حضور جماهيري واسع من الزوار والمهتمين باليخوت والقوارب، إذ يتيح المعرض، الذي يقام في مرسى «أدنيك» على الواجهة البحرية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 16 أكتوبر الجاري، فرصة للزوار للاطلاع على مجموعة القوارب واليخوت والمنتجات المبتكرة من مختلف الشركات في الإمارات والعالم.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، إن الدورة الحالية للمعرض تتميز بالمشاركة العالمية والإقليمية الواسعة، حيث شهدنا مشاركة 28 دولة في المعرض، ما أسهم في نمو أعداد الشركات والعلامات التجارية.

وأشار الظاهري إلى أن نسب النمو تعكس مستوى التطور الذي تميز به البنية التحتية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وفق أعلى مستويات المرونة بتوفيره مساحات للعروض الداخلية والخارجية والمائية في ذات الوقت، ما يعزز تنافسيتنا وقدراتنا على مستوى القطاع.

أنشطة تفاعلية

ويتميز برنامج النسخة الثالثة من المعرض بالأنشطة التفاعلية المشوقة، بما في ذلك تحدي درع الصحراء، حيث يقدم نادي «درع الصحراء» أول مضمار مخصص لسباق الحواجز في أبوظبي والإمارات، وسيكون بمثابة نشاط تجريبي يُشجع الأطفال والكبار على اختبار تجربة مشوقة وتقديم أفضل ما لديهم لتجاوز جميع العقبات والحواجز بطريقة صحية وممتعة.

ويتألق المعرض بمجموعة من الأنشطة البحرية المتميّزة، بما فيها استئجار القوارب وتجارب إبحار ترفيهيّة بأسعار معقولة، للمرة الأولى في تاريخ الفعالية. وتُوفر الفعالية، التي تقام في الهواء الطلق، وجهةً مثالية لاستكشاف أحدث الطرق وأكثرها يُسراً للدخول إلى عالم القوارب والرياضات المائية وصيد الأسماك، إلى جانب فرصةٍ للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الخارجية.

ويتيح المعرض للزوار فرصة لقاء أبرز الخبراء والشركات المسؤولة عن بناء أضخم المنازل العائمة في أبوظبي، فضلاً عن جمعهم بشركات صيد الأسماك المحلية والإقليمية لشراء أحدث معدات الصيد. كما يمكن للراغبين بتحديث قواربهم، الاطلاع على مجموعة من الجهات العارضة القادرة على تزويدهم بأفضل الاستشارات حول المعدات الملاحية والمحركات عالية الأداء وغيرها الكثير.

منتجات مبتكرة

ويوفر المعرض للزوار فرصة الاستمتاع بالاطلاع على مجموعة القوارب واليخوت والمنتجات المبتكرة والجديدة من مختلف الشركات في دولة الإمارات والعالم، كما سيكون هناك العديد من العارضين الذين يقدمون المعدات البحرية الترفيهية أيضاً إضافة إلى أحدث معدات الصيد، إلى جانب فعاليات ترفيهية على سطح الماء والعديد من عوامل الجذب الأخرى، كما يشكل المعرض فعاليات متنوعة للعائلات تتضمن الكثير من الأنشطة الترفيهية للأطفال.

وحرصت «أدنيك» على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للترحيب بزوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021، حيث تعتبر سلامة وصحة المشاركين والعارضين والزوار في المعرض على رأس أولوياتها، وذلك بالنظر إلى تطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي جرى تطويرها بالتعاون مع مختلف الجهات والأطراف المعنية.

وتضم قائمة الشركاء ورعاة الحدث لهذا العام، كلاً من، أبوظبي البحرية، الشريك الاستراتيجي للحدث، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الشريك المساعد، والراعي الماسي جلف كرافت، والراعي الذهبي ياس مارينا، والراعي البلاتيني للحدث نادي كابتن كلوب لرحلات اليخوت والقوارب البحرية.

مرور أخضر

وتتطلب إجراءات الحضور للزوار إبراز تصريح المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، بالإضافة إلى فحص بي سي آر صالح لمدة أقل عن 48 ساعة لكل من هم فوق 16 عاماً، في حين يتطلب دخول الأطفال من سن 12 وحتى دون 16 سنة الحصول على فحص بي سي آر صالح لأقل من 48 ساعة، في حين لا يتطلب الحصول على فحص بي سي آر للأطفال من هم دون سن 12 عاماً.

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