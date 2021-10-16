«كينغ كويل» تفتتح أول معرض حصري في «مردف سيتي سنتر»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت كينج كويل، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع المراتب في العالم منذ عام 1898، مؤخراً، صالة عرض جديدة في مركز مردف سيتي سنتر للتسوق، بهدف توفير الراحة الفخمة لسكان المناطق المحيطة وصولاً إلى النوم الأفضل والأكثر صحة.



تتميز صالة العرض الحصرية بتصميم داخلي هادئ تحيطه ألواح خشبية وأضواء خافتة تبعث على الاسترخاء وأجواء مريحة بشكل عام، وتعتبر هذه الصالة أول صالة عرض حصرية للعلامة في منطقة ضواحي دبي مع التركيز على المراتب الفاخرة للعائلات بدلاً من الأفراد. يمكن العثور على المتجر في قسم A من المركز التجاري.



وستتوفر في صالة العرض الجديدة مراتب مجموعة النجوم الشهيرة من كينج كويل، مثل «Atlantis Mattress» و«Fairmont Mattress» والتي توفر نوماً شبيهاً بتجربة نوم فندق 5 نجوم، مع حشوة فخمة، وملامح فاخرة، ومستوى الراحة الذي أصبح الآن مرادفاً لعلامة كينج كويل التجارية.



وستتوفر أيضاً في المتجر مراتب مجموعة الفخامة التي أطلقتها كينج كويل مؤخراً، وبالتحديد «Perfect Nap» و«Morning Glory»، حيث تميز هذه المراتب بتجربة «النوم على الغيوم»، وصولاً إلى النوم الذي يخفف من مناطق توليد الضغط، ما يمنح الراحة طوال الليل. مع ميزات مثل نسيج بلجيكا الدمشقي، وهو قماش عالي الجودة محبوك ومنسوج بلمسة بلجيكية خاصة لتوفير أقصى قدر من الراحة، وتقنية كينج كويل «s iFusion»، التي توفر سطحاً مثالياً للنوم بدرجة حرارة، من المؤكد أن المجموعة الفاخرة كن العميل المفضل للعملاء الذين يزورون صالة العرض.



وتحتوي صالة العرض أيضاً على تشكيلة مذهلة من مختلف أنواع المراتب ذات النوابض الداخلية، والتي تعزز وتدعم الجسم طوال النوم. ويمكن للعملاء الاختيار من بين المراتب الفاخرة مثل «Bonnell Inner Spring Mattresses» و«Lite Flexible Coil» و«LFK Innerspring Mattress» و«Pocketed Spring Mattresses».



ويتوفر للعملاء أيضاً خيارات جميلة من مجموعتنا الهجينة الجديدة، وهي مزيج بين تقنيتي النوابض الداخلية «Innerspring» وتقنية آي فيوجن «Ifusion» التي تتميز بحشيات الجل البارد التي تحيط بالجسد وتوفر دعماً ممتازاً للجسم بأكمله وصولاً إلى نوم أعمق وأكثر انتعاشاً. وستتوفر أيضاً مجموعة كبيرة من إكسسوارات غرفة النوم في متجر مردف سيتي سنتر، حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين أكثر من 15 نوعاً من الوسائد والألحفة والأغطية العلوية وواقيات المراتب والشراشف لتعزيز تجربة نومهم بأفضل ما يكون.



وقال سوندار راجان، العضو المنتدب لشركة دبي لتصنيع الأثاث، «متجر كينج كويل الجديد في مردف سيتي سنتر سوف يلبي احتياجات العائلات التي تعيش في مناطق الخوانيج ومردف والورقاء. وحرصنا على توفير أفضل المراتب لعملائنا لأننا نفخر بأنفسنا لتوفير مراتب مصممة خصيصاً لمختلف الأحجام والمتطلبات البدنية لعملائنا. صنعنا كل مرتبة بمحبة مع وضع المستهلك في الاعتبار. وخبرة تفوق القرن من الزمان في تعزيز تجربة النوم، يسعدنا أن نقدم تجربة كينج كويل إلى هذا الجانب من دبي».



حصلت مراتب كينج كويل على اعتماد الرابطة الدولية لتقويم العمود الفقري لإبراز التصميمات المتخصصة التي تسهل متطلبات الجمعية لدعم الوضع السليم سريرياً، حيث حصلت شركة المراتب العملاقة على هذه الشهادة منذ عام 1969 لتميزها المستمر في مجال تصنيع المراتب. تتميز مراتب كينج كويل بتكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع مثل نظام Smart Cusion Aero، المصمم لضمان تدفق الهواء عبر المرتبة لدعم معمق وأقصى درجات الراحة، ونظام دعم الضغط المتقدم، وهو نظام فريد من نوعه ويدخل في تركيبة جميع مراتب كينج كويل التي توفر للعمود الفقري دعماً وحماية إضافيين.



وتمتلك كينغ كويل العديد من صالات العرض في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ولديها متاجر رئيسية في دبي فستيفال سيتي مول وشارع الشيخ زايد ومول ابن بطوطة ودلما مول على سبيل المثال لا الحصر.

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