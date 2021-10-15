وزيرة التجارة في ليبيريا: تربطنا بالإمارات علاقات قوية ومتينة

المصدر: دبي – وام

أكدت ماوين جي دككز وزيرة التجارة والصناعة في ليبيريا قوة ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ليبيريا في مختلف المجالات خصوصاً المجال التجاري.

وأشارت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال إلى أهمية تعزيز توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما الاقتصادي وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات التي تجمع البلدين، ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة المقبلة.

ولفتت إلى حرص بلادها على مد جسور التواصل بين الدول، وخصوصاً في قطاعات الأعمال، بما يرسخ دورها شريكاً أساسياً ولاعباً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إتاحة الفرص أمام مجتمع الأعمال والشركات العالمية لتعزيز حضورها عالمياً.

وقالت ماوين جي دككز: «لدينا في ليبيريا فرص للشراكة والعمل سوياً لإحداث فرق ونحن متحمسون حقاً للعمل مع دولة الإمارات، خصوصاً في ظل العلاقة الوثيقة والقوية التي تربط البلدين الصديقين».

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