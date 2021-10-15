«إكسالتو الإمارات» تستعرض المنتجات البحرية في «أبوظبي للقوارب 2021»

المصدر: دبي – البيان

تعرض «إكسالتو الإمارات» مجموعة متميزة من المعدات والتقنيات من أكبر الشركات العالمية المصنعة للمعدات البحرية. وعبر مشاركتها في الدورة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي انطلق يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في مركز أبوظبي الوطني، تقدم «إكسالتو الإمارات» مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات المتطورة والمعدات والأدوات المناسبة للقوارب التجارية والترفيهية من عدد من أكبر العلامات التجارية العالمية، إذ يساهم المعرض الدولي في توفير منصة متميزة لإبرام الصفقات، ومناقشة سبل التعاون، وإيجاد شراكات فاعلة تساهم في تعزيز آفاق الأعمال ودعم نمو القطاع.

أحدث المنتجات المتطورة

من خلال مجموعة منتجاتها التي تتميز بالكفاءة العالية، رسخت «إكسالتو الإمارات» مكانتها المتميزة موزعاً رائداً للمعدات وقطع الغيار البحرية الكهربائية والميكانيكية في دولة الإمارات والعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية. وفي إطار سعي الشركة للتطور المستمر ومواكبة السوق المتغيرة باستمرار، توفر الشركة أكثر من 15 ألف منتج من المنتجات المتطورة التي تتضمن أحدث التقنيات العالمية.

وقال جون پول، المدير العام لـ«إكسالتو الإمارات»: «مع تنظيم إكسبو 2020 دبي وغيره من الفعاليات الكبرى، فإن النمو الاقتصادي لدولة الإمارات يستعيد وتيرته مرة أخرى. وقد شهد قطاع القوارب طفرة هائلة في فترة الجائحة، إذ كان السفر محدوداً، ولذا، سعى الكثيرون إلى طرق أخرى لقضاء أوقات فراغهم واستثمروا في شراء قوارب جديدة أو تحديث القوارب التي يمتلكونها، ونتوقع نتائج أفضل في السنوات المقبلة إذ تستثمر الحكومة بقوة في البنية التحتية البحرية، ويُنظر إلى صناعة القوارب واليخوت أنها عنصر أساسي في تنمية المنطقة، كما تهتم جمعية الترفيه البحري التي تم إنشاؤها أخيراً بمصالح القطاع البحري المحلي والإقليمي بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وتعمل على تعزيز صناعة القوارب، إضافة إلى تشجيع الممارسات الآمنة وضرورة الاهتمام بحماية البيئة البحرية. وتعد إكسالتو الإمارات أحد الأعضاء المؤسسين في الجمعية التي ستلعب دوراً مهماً في السنوات المقبلة وقد بدأت نشاطاتها باستضافة مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي الذي يُعقد في دبي».

تبني التكنولوجيا والابتكار

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار دعمها للجهود الحكومية لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، وفي إطار المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على الابتكار والتقنيات المتطورة، تعرض «إكسالتو الإمارات» العديد من المنتجات التقنية المتطورة مثل مصابيح القوارب المتطورة والمخصصة للاستخدام تحت الماء والموفرة للطاقة بتقنية (LED) من «لوميشور»، ومكبرات الصوت البحرية من «جيه إل أوديو».

وأضاف بول: «تعمل التكنولوجيا على إحداث تحول سريع في صناعة القوارب، ولمواكبة هذه التطورات المتسارعة والمنافسة في هذا القطاع، نعمل بشكل مستمر على استكشاف المنتجات التي ستساهم في تعزيز تجربة عملائنا من مستخدمي القوارب، ونسعى جاهدين لنكون رواد الصناعة في هذا الصدد، وقد دفعنا هذا النهج إلى أن نكون موزعي المنتجات البحرية التي تتميز بالتطور والاعتماد على التقنيات الجديدة والفريدة من نوعها».

لطالما كانت «إكسالتو الإمارات» من الرواد في قطاع المعدات والملحقات البحرية إذ توزع منتجات أكثر من 110 شركات عالمية، ولضمان تعزيز الوعي بمنتجاتها، أطلقت الشركة حملة ترويجية تحت شعار (#PowerOnBoard) عبر قنوات التواصل الاجتماعي للتعريف بمجموعة كاملة من منتجات «ماسترفولت»، كما تعرض الشركة منشوراتها في حسابها على انستغرام على شاشة خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وقد شهدت تفاعلاً كبيراً ومشاركة واسعة من الحضور.

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