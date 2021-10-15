«أورال-بي» تطلق ابتكاراً استثنائياً للعناية بالفم في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أورال-بي، الشركة المتخصصة في مجال الابتكارات الهادفة للعناية بالفم، عن إطلاق فرشاة أسنان بتقنية iO ™ المبتكرة في المنطقة، لتوفير مستوى متطور من العناية، وتنظيف الأسنان بشكل احترافي يومياً من راحة المنزل. وتطلق العلامة هذه الفرشاة الجديدة، ضمن مجموعتها من فرش الأسنان الكهربائية، بعد ست سنوات من البحث والتطوير المكثف للمنتجات، مع أكثر من 250 براءة اختراع من جميع أنحاء العالم. وتفتخر فرشاة الأسنان بتقنية iO ™ بريادتها وتميزها على مستوى السوق، ولا سيما بعد نيلها جائزة الابتكار من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 تقديراً لتقنيتها المتطورة.

وستكون الإمارات العربية المتحدة السوق الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي ستشهد إطلاق فرشاة الأسنان الكهربائية المبتكرة بتقنية iO ™ من أورال بي. وتستثمر بروكتر آند جامبل جهودها في ابتكار التقنيات المتقدمة، وتطوير منتجات متصلة وذكية من شأنها تغيير تجارب المستهلك اليومية، على نحو يتوافق مع أجندة إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصناعة المستقبل».

وتجمع فرشاة الأسنان بتقنية iO ™ بين الأداء العلاجي الأكثر تطوراً على الإطلاق، وتجربة الاستخدام الفائقة، ما يجعلها أحد أكثر منتجات العناية بالفم ونظافة الأسنان تقدماً في السوق.

وقال باولو زيليانتي، المدير الأول للعلامة التجارية، أورال كير الشرق الأوسط وأفريقيا تعليقاً على الإطلاق: «يمكننا القول إن فرشاة أسنان أورال-بي بتقنية iO ™، تتميز كلياً عن فُرش الأسنان المتوافرة في السوق، مُؤسسِة لحقبة جديدة في عالم تنظيف الأسنان بالفرشاة، مع تحقيق ثورة حقيقية في التكنولوجيا المبتكرة للعناية بالفم. واستطاعت الفرشاة المبتكرة، توفير التوازن الحقيقي بين الفعالية والخبرة، بناء على سنوات طويلة من عمليات البحث والتطوير بإشراف الخبراء الرائدين على مستوى القطاع. مع تحديد معايير جديدة لتقييم أداء الفرشاة وقدرتها وكفاءتها في مجال تنظيف الأسنان والإحساس الذي توفره للمستهلكين بعد الاستخدام. إنها حقاً فرشاة من المستوى التالي، وأنا على ثقة تامة بأنها ستلقى إقبالاً استثنائياً من قبل المستخدمين، الذين سيستمتعون بفم وأسنان صحية ونظيفة. وتعمل بروكتر آند جامبل على تطوير أعمالها لتقديم تجارب تتخطى توقعات المستهلكين على مستوى المنتجات اليومية، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتتميز فرشاة الأسنان بتقنية iO ™ بتصميمها الفريد مع محرك مغناطيسي عديم الاحتكاك يوزع الطاقة بكفاءة أكبر على أطراف الشعيرات، لتوفير تجربة تنظيف سلسة وهادئة ومتميزة. ويوفر المحرك المغناطيسي الجديد طاقة تنظيف فائقة لرأس الفرشاة المعاد تصميمه، عبر الجمع بين حركات التنظيف الدائرية المتذبذبة والاهتزازات الدقيقة اللطيفة، لأسنان نظيفة على نحو احترافي.

وأثبتت الفرشاة المتطورة قدراتها في التجارب التطبيقية، عبر توفير نظافة عميقة من المستوى التالي للأسنان واللثة، ما يضمن للمستخدمين القدرة على العناية بالفم بكل سهولة وفعالية. وقال المستخدمون المشاركون في التجارب إن فرشاة أورال-بي بتقنية iO ™، تتفوق على فرشاة الأسنان اليدوية في أكثر من مجال، ومن ضمنها:

• التخلص من بلاك بنسبة 100٪ بعد ثمانية أسابيع مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية العادية

• لثة صحية بنسبة 100% بعد أسبوع واحد من الاستخدام مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية العادية

كما صممت فرشاة الأسنان بتقنية iO ™، بناء على آراء واقتراحات أكثر من 1800 مستهلك، مع خمس ركائز أساسية على مستوى ميزات التصميم والقدرات والأداء والتجارب:

• آلية دوران مغناطيسية مستقيمة: صممت لتوفير روتين تنظيف فعال وممتع. توفر هذه الآلية الهادئة ومن دون أي احتكاك، اهتزازات متناغمة ومضبوطة، مع تعزيز كفاءة الطاقة في أطراف الشعيرات بشكل فوري عند الاستخدام.

• تنظيف فائق مع تصميم مبتكر وذكي لرأس الفرشاة: يتميز رأس فرشاة أسنان أورال-بي بتقنية iO ™ بين الحركات المتذبذبة الدائرية والاهتزازات الدقيقة اللطيفة، لتجربة تنظيف عميقة ومتكاملة لجميع الأسنان. وصمم رأس الفرشاة على نحو مبتكر باستخدام شعيرات ملتوية، وتجميعها بشكل خصلات فائقة الكثافة لتجربة تنظيف رائعة باستخدام الفرشاة المتطورة.

• مستشعر ضغط ذكي ثنائي الاتجاه: يعد هذا المستشعر ابتكاراً فريداً، وهو الأول من نوعه على مستوى العناية بالفم. ويتميز بدوره بتقديم ملاحظات إيجابية عند استخدام الفرشاة لتنظيف الأسنان، وتوجيه المستخدمين وإرشادهم إلى الضغط الأمثل عند التنظيف وتنبيههم عند الضغط بقوة. ويتميز المستشعر بمحرك ذكي متغير السرعة يضبط مدى التردد لحماية اللثة والمينا عند الاستخدام.

• عرض ذكي مع أوضاع تنظيف مخصصة لتجربة فرشاة متميزة: واجهة سهلة الاستخدام ترحب بالمستخدمين، مع توفير التدريب والإرشاد في عملية التنظيف. وتتميز الفرشاة بما يصل إلى سبعة أوضاع لتجربة مخصصة على نحو استثنائي.

• تعقب ثلاثي الأبعاد باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة تطبيق Oral-B iO ™: توفر هذه الميزة تعقباً مخصصاً مع توجيهات فردية في الوقت الفعلي، باعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، المطورة عبر تسجيل آلاف عمليات التنظيف باستخدام الفرشاة المبتكرة. وتتميز فرشاة أورال-بي بتقنية iO ™ بواجهة مستخدم بسيطة وذكية، ترشد المستهلكين في جلسة تنظيف تستمر مدة دقيقتين مع تعقب ثلاثي الأبعاد عبر 16 منطقة (في فرشاة iO9) لتنظيف متطور عند كل استخدام.

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