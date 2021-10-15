«وجه الإمارات» مبادرة لتكريم مجتمع الأعمال المغتربين بمناسبة الخمسين

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي مساء أول من أمس الإعلان عن مبادرة بعنوان «وجه الإمارات» لتكريم مجتمع الأعمال المغتربين، والذين أثروا مجتمع الإمارات خلال الفترة الماضية، وكانت لهم إسهاماتهم الواضحة في مجال الأعمال والنشاط الاقتصادي بوجه عام، وسيقام احتفال ضخم بهذه المناسبة في دبي، والتي تأتي بمناسبة احتفالات الدولة بعيدها الخمسين، وبرعاية مجموعة «بيزوايز» لإدارة التسويق.

وقال يحيى محمد البلوشي رئيس مجلس إدارة «بيزوايز BizWays» لإدارة التسويق ومضيف الحدث «إن الوافدين قد لعبوا دوراً أساسياً في تحقيق جزء كبير من نهضة الإمارات وحققوا إنجازات واضحة من خلال التنمية والاستثمار وضخ المشاريع، ولا يمكن إنكار ذلك. بالطريقة التي تسير بها الأمور، فإن ما يقرب من 80٪ من سكان الإمارات هم من المغتربين، والإماراتيون يشكلون 20٪ فقط. قدم الوافدون التزاماً مهماً تماماً تجاه الشركات في الإمارات، بالإضافة إلى العديد من المجالات، مثل الأعمال التجارية والتجميع والعمل والتطوير. ومبادرة «وجه الإمارات» هي في الأساس تكريم لمعرفة مساهمة مجتمع الأعمال المغتربين على مدار الخمسين عاماً الماضية، الذين يقدمون خدماتهم القصوى لتنمية هذا البلد العظيم. ومن خلال المبادرة نقدم التقدير اللازم لهم ونشيد بالوافدين في عام اليوبيل الذهبي لبلدنا».

وأشار البلوشي إلى أن معايير اختيار الشخصيات التي سيتم تكريمها تعتمد على النجاح الذي حققه الشخص خلال السنوات العشر الماضية وأبرز إسهاماته في خدمة المجتمع الإماراتي، وكيفية مشاركته في التنمية داخل الدولة وما قدمه من نجاحات يستحق عليها التكريم والتقدير.

وأضاف يحيى محمد البلوشي إن «وجه الإمارات» سيكون احتفالاً بالوافدين من مجتمعنا المحلي. ونفخر بهم معاً أن نثني عليهم لمساهمتهم في تنمية بلدنا. نريد تكريم مجتمع المغتربين لدينا في 27 ديسمبر 2021 من خلال منحهم لقب وجه الإمارات. وقال البلوشي إننا سنقوم بدعوة أصحاب السمو الشيوخ ورجال الأعمال الكبار من مجتمعنا المحلي حتى نتمكن معاً من تقدير المغتربين لدينا وتكريمهم في شكل «وجه الإمارات» وسنحتفل معاً بمرور 50 عاماً على الاتحاد.

أنا مواطن فخور بدولة الإمارات، البلد الذي يرحب دائماً بالوافدين ويقدرهم بحرارة. لقد منحناهم فرصة العمل بحرية بموجب القانون ونثق بهم وبقدراتهم.

وقال الدكتور أسلم سركاني، المدير التنفيذي لإدارة التسويق في بيز وايز، «إن دولة الإمارات تتمتع بتجربة إيجابية في كل شيء وهي مكان ديناميكي. هناك مثل هذه الطاقة في جعل الأشياء أفضل وموقف «يمكن أن تفعل» عام. الخدمات رائعة، والناس ودودون للغاية، وهناك العديد من الأنشطة المختلفة التي تناسب جميع الأذواق. تفتح الإمارات ذراعيها دائماً لتجعل الناس من جميع أنحاء العالم يشعرون بالترحيب».

وقالت المهندسة صباح راجبوت المدير التنفيذي لإدارة التسويق في بيزوايز «إنه شرف لها أن تشارك في اللجنة المنظمة لوجه الإمارات»، وأضافت إني سعيدة لكوني أعيش في الإمارات وأشعر بالانتماء إليها وهي بيتي الثاني، ودولة الإمارات تنعم بقادة يؤمنون بأن «كل شيء ممكن». يمكننا بكل فخر أن نقول إن دورنا في تنمية دولة الإمارات سيكون مفيداً ليس فقط للمواطنين الإماراتيين، ولكن لأجيالنا أيضاً، وهذا هو جمال دولة الإمارات، أشعر دائماً بالأمن والأمان.

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