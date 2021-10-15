26 مليار درهم مكاسب الأسهم في أسبوع

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي نحو 26 مليار درهم، معززة بتحسن معنويات المستثمرين والتفاؤل مع انعقاد معرض «إكسبو2020 دبي»، وهو ما حفز المستثمرين الأجانب على ضخ سيولة وبناء مراكز مالية جديدة لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية على عودة الانتعاش للاقتصاد الوطني، مع انحسار تداعيات الجائحة.

وارتفع سوق أبوظبي 1.33% ليغلق عند مستوى 7811.59 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة، فيما زاد سوق دبي 0.6% ليقفل عند 2789.51 نقطة بدعم أسهم البنوك والنقل والسلع والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 9.86 مليارات درهم، منها 9.23 مليارات درهم في أبوظبي و631.2 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 1.75 مليار سهم، موزعة بواقع 1.3 مليار سهم في أبوظبي، و448.15 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 52.9 ألف صفقة،

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ضخ المستثمرون الأجانب نحو 350 مليون درهم في الأسواق الأسبوع الماضي محصلة شراء، موزعة بواقع 337.4 مليون درهم في أبوظبي و11.7 مليون درهم في دبي.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية ارتفع سهم «أبوظبي الأول» 1.59% و«أبوظبي التجاري» 6.86%، و«اتصالات» 1.64%، و«ألفا ظبي» 4% و«العالمية القابضة» 0.34% و«إشراق» 7%، و«أدنوك للتوزيع» 0.24% بينما في دبي ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 6.6%، و«أرامكس» 3% و«الاتحاد العقارية» 0.7% و«إعمار للتطوير» 0.26%.

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