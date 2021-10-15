إدراج سندات أبوظبي بقيمة 3 مليارات دولار الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

وقال السوق، في تعميم أمس، إن السندات من فئتين، وسيتم إدراجها اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر الجاري.

وبحسب التعميم، يبلغ حجم الإصدار الأول 10 سنوات نحو 1.75 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الإصدار الثاني 30 سنة نحو 1.25 مليار دولار.

يذكر أن تاريخ الإصدار هو 15 سبتمبر 2021، فيما يبلغ تاريخ الاستحقاق للسندات 10 سنوات في 15 سبتمبر 2031، والسندات 30 سنة في 15 سبتمبر 2051.

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