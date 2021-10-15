«دبي للسلع» أفضل منطقة حرة في العالم

المصدر: دبي -البيان

حصد مركز دبي للسلع المتعددة جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم» من مجلة «إف دي آي» الصادرة عن صحيفة فاينانشال تايمز، وذلك للعام السابع على التوالي وحصل المركز على 11 جائزة أخرى استناداً إلى الأداء القياسي المستمر للمركز.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الحصول على جائزة مجلة «إف دي آي» لأفضل منطقة حرة في العالم للعام للمرة السابعة على التوالي ليس فقط شهادة على القيمة والفرصة المتاحة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، بل على مرونته في مواكبة الطلب العالمي.

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