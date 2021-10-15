412 مليار درهم أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية بنمو سنوي 16%

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 412.06 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 16% أو ما يوازي 56.8 مليار درهم مقارنة بنحو 355.2 مليار درهم في أغسطس 2020.

وأظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي الصادرة، أمس، أن الأصول الأجنبية ارتفعت على أساس شهري بنحو 2% أو ما يعادل 7.9 مليارات درهم مقارنة بنحو 404.16 مليارات درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما زادت بنحو 6.2% أو ما يعادل 24 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى الجاري مقابل 388.05 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وأوضحت الإحصاءات أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 248.5 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 122.38 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 41.18 مليار درهم.

الاحتياطات الفائضة

وأشارت إحصاءات المركزي إلى ارتفاع الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 80.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي وهو نفس المستوي المحقق في أغسطس 2020، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 68.5% أو ما يوازي 32.8 مليار درهم مقابل 47.9 مليار درهم في يوليو الماضي.

وأوضحت الإحصاءات أن الاحتياطات الفائضة تعادل 18.1% من القاعدة النقدية البالغة 444.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 106.8 مليارات درهم في نهاية أغسطس الماضي، فيما وصل حساب الاحتياطي إلى 104.8 مليارات درهم، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك والأذونات النقدية نحو 154.4 مليار درهم.

ميزانية المركزي

وسجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 482.26 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.2% أو ما يعادل 28.1 مليار درهم مقابل 454.15 مليار درهم في أغسطس 2020، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 1.4% مقابل 475.61 مليار درهم في يوليو الماضي.

ووفقاً لبيانات المركزي، توزّعت أصول المصرف بواقع 251.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أغسطس الماضي، إلى جانب استثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 168.28 مليار درهم، وو25.74 مليار درهم للودائع، إلى جانب 17.74 مليار درهم للقروض والسلف، و18.69 مليار درهم للأصول الأخرى.

التحويلات المالية

في سياق آخر، كشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 6.2 تريليونات درهم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 3.75 تريليونات درهم أو ما يعادل 60.5% من إجمالي التحويلات، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها نحو 2.45 مليار درهم، أو ما يعادل 39.5% من إجمالي التحويلات.

مقاصة الشيكات

ووفق إحصاءات «المركزي» بلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 714.17 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بواقع 82.2 ملياراً في يناير و80.2 ملياراً في فبراير و95.3 ملياراً في مارس و89.8 ملياراً في أبريل و89.3 ملياراً في مايو و99 ملياراً في يونيو و86.4 ملياراً في يوليو و91.6 ملياراً في أغسطس، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها لنحو 14.07 مليون شيك منها 1.77 مليون في يناير و1.678 مليون في فبراير و1.92 مليون في مارس و1.67 مليون في أبريل و1.8 مليون في مايو، و1.8 مليون في يونيو و1.65 مليون في يوليو و1.75 مليون في أغسطس.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 122.3 مليار درهم في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، وشملت 122.29 ملياراً سحوباً بالعملات الورقية و28.18 مليوناً سحوباً بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة ذاتها إلى 126.19 مليار درهم، وتضمنت 126.17 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و19.8 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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