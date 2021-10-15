«مبادلة» تستحوذ على «كيه- ماك إنتربرايسز»

المصدر: أبوظبي، نيويورك - البيان

أعلنت «مبادلة للاستثمارات المالية»؛ الشركة المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار، إحدى أبرز شركات الاستثمار السيادي في العالم والتي تدير محفظة أصول بقيمة 243 مليار دولار عن استحواذها على شركة «كيه- ماك إنتربرايسز»، من الجهة المالكة لها وهي «لي إكويتي بارتنرز Lee Equity Partners Opportunities Fund»، بالشراكة مع فريق الإدارة الحالي للشركة.

وحققت «كيه- ماك» منذ تأسيسها عام 1964، نمواً كبيراً من خلال افتتاح عدد من المطاعم الجديدة وإبرام العديد من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية. وتدير الشركة اليوم أكثر من 300 مطعم من سلسلة مطاعم «تاكو بيل»، وتتركز أنشطتها بشكل أساسي في مناطق الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة، وتمثل سلسلة المطاعم التي تملكها الشركة حوالي 4% من إجمالي سلسلة مطاعم «تاكو بيل»؛ الشهيرة والرائدة في مجال تقديم وجبات الطعام المكسيكي السريعة «كيو أس أر».

وقال أديب مارتن مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في «مبادلة للاستثمارات المالية»: يعد فريق الإدارة الحالي في «كيه- ماك» من أفضل فرق الإدارة العاملة في هذا القطاع، ونحن سعداء بالعمل معهم من أجل تعزيز فرص نمو الشركة، وتحقيق نقلة جديدة في مسيرتها. لقد استطاعوا عبر 40 عاماً من العمل والإنجاز، بناء سجل حافل بالابتكار جنباً إلى جنب مع أصحاب العلامة التجارية «تاكو بيل»، إضافة لتقديم أداء تشغيلي رائد في هذا المجال، ونحن نتطلع للعمل معاً كفريق منسجم من أجل تقديم أفضل الخدمات في المناطق الرئيسية التي تتواجد فيها سلسلة المطاعم. كما ستساعد الخبرة العميقة التي يملكها فريق الإدارة في تعزيز فرص خلق القيمة من خلال محفظة أعمالنا الواسعة في قطاع خدمات المستهلكين والأغذية، وكذلك شبكة أعمالنا على مستوى العالم.

وقالت تينا ريغان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «كيه-ماك»: سوف تضيف مبادلة للاستثمارات المالية بما تملكه من شبكة متميزة، منظوراً جديداً لهذه الشراكة. ويسعدنا أن نعمل مع شركة تفهم دورنا كفريق إدارة، وتقدّر تميزنا في مجال التشغيل، وتدرك أهمية موظفينا. ونحن نرى أن هذا هو الوقت الملائم بالنسبة لنا للعمل مع شركائنا الجدد مبادلة للاستثمارات المالية لتعزيز قاعدة عملائنا، بهدف زيادة القيمة من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وتتمتع مبادلة للاستثمارات المالية بخبرة جيدة في الأغذية والمشروبات، حيث استثمرت الشركة ما يقرب من 1.8 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية في القطاع.

وقادت الشركة مؤخراً جولة تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لصالح «ريف تكنولوجي»؛ وهي منصة مقرها الولايات المتحدة، تعمل على ربط أفراد المجتمع بالخدمات بصورة مباشرة، كما تتيح تسريع نمو قطاع الخدمات القائم على الطلب، في أمريكا الشمالية، من خلال محفظة تتضمن عدداً من أبرز مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن «غولدمان ساكس» تولت تقديم الاستشارات لمبادلة للاستثمارات المالية بشأن هذه الصفقة، فيما قدم كل من «بانك أوف أمريكا» و«نورث بوينت» الاستشارات للبائعين.

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