7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7 مليارات درهم هذا الأسبوع، وشهدت تسجيل 1252 مبايعة بقيمة 2.98 مليار درهم، منها 149 مبايعة للأراضي بقيمة 726.06 مليون درهم، و1103 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 181 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 97 مبايعة بقيمة 221 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.77 مليارات درهم منها 65 رهونات أراضٍ بقيمة 727.34 مليون درهم و318 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.05 مليارات درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 447 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 380 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 121 هبة بقيمة 278.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 36 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 32 مليون درهم.

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