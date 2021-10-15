«اقتصادية عجمان» تحصد 5 ملكيات فكرية

المصدر: عجمان - البيان

كرّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عدداً من موظفي الدائرة لحصولهم على 5 ملكيات فكرية منها 3 تابعة لمكتب الدراسات والبحوث بالإضافة إلى ملكيتين فكريتين تدعمان النمو الاقتصادي في الإمارة.

وحصل كل من سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية وسالم الغافري على مصنفان فكريان يدعمان الاستثمار والنمو المستدام في الإمارة.

وأكد عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن الملكيات الفكرية تشكل حفظاً لحقوق الدائرة ولها أهمية كبيرة وأثر إيجابي في تطوير منظومة العمل في الدائرة وتأثير مستدام على النمو الاقتصادي للإمارة، مشيداً بالموظفين الحاصلين على الملكيات الفكرية ودعا جميع الموظفين للاقتداء بهم، وتسجيل ملكياتهم الفكرية لحفظ حقوقهم.

وقال الحمراني إن الدائرة تحرص على توعية الموظفين والجمهور لحفظ حقوقهم والتسجيل في الملكيات الفكرية لمشاريعهم المبتكرة من خلال ورش تثقيفية ودورات تدريبية للموظفين والجمهور.

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