«دبي التجاري» يطلق شراكة استراتيجية مع انفينيوس

المصدر: دبي - البيان

أعلن كل من بنك دبي التجاري، وشركة انفينيوس للخدمات المالية، ومقرها البحرين، أمس، عن دخولهما في شراكة استراتيجية، لدعم النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية في الإمارات.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تتضافر جهود كل من بنك دبي التجاري وانفينيوس، الشركة المرخصة لمعالجة البطاقات، وتزويد خدمات الدفع.

والتي تقدم الجيل التالي من الخدمات المصرفية الرقمية، وحلول تكنولوجيا المالية، لتمكين شركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز استخدام الخدمات المالية المتكاملة، لتحقيق أهداف الشمول المالي لدولة الإمارات.

خدمات مبتكرة

وتتيح الشراكة الاستراتيجية لبنك دبي التجاري، تحقيق الأهداف التي تجسد الابتكار والالتزام بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة في دولة الإمارات. كما ستمكن شركة انفينيوس من التوسع في خدماتها المصرفية، باعتبارها خدمة فريدة، والتي تشمل خدمات الدفع المحلية في الإمارات.

وتقدم شركة انفينيوس المصرفية، منصة انفينيت للحلول المالية التقنية، مع التراخيص التنظيمية الخاصة بها، وشبكات الدفع والخدمات المالية التي تقدمها شبكة شركائها المصرفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك، فإنها تسمح بالدخول إلى الخدمات المصرفية الرقمية الشاملة، وتقنيات الدفع عبر واجهات برمجة التطبيقات المدمجة البسيطة، التي تمكن عملائها من بناء وخوض تجارب خدمات مالية ثرية بالمميزات الفريدة، من أجل توسيع نطاق منتجات العملاء، ونقله من الصعيد المحلي إلى الدولي.

وقال أندرو سيمز، الرئيس التنفيذي لشركة انفينيوس: «إنه لمن دواعي سرورنا، الدخول في شراكة طويلة مع بنك دبي التجاري، التي من شأنها تعزيز ودعم الخدمات المالية الشاملة لشركة انفينيوس لعملائها، وشركاء التوزيع، ما سيمكننا من تقديم خدماتنا المصرفية الرقمية، وإصدار تقنيات المعالجة، جنباً إلى جنب مع سمعة بنك دبي التجاري في السوق، واللذان سيلعبان دوراً في تمهيد الطريق للدخول إلى سوق الإمارات للعديد من شركات التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية، التي يتم احتضانها إقليمياً».

طفرة هائلة

وأضاف أميت مالهوترا، المدير العام - مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: «تتماشى شراكتنا مع شركة انفينيوس، مع التزامنا بدعم النظام البيئي المتنامي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية الشاملة. على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت هناك طفرة هائلة في عدد شركات التكنولوجيا المالية، والتي ازدادت بشكل ملحوظ في العام الماضي، بسبب جائحة كوفيد 19. وفي خِضم ذلك، نحن نسعى لاغتنام هذه الفرصة، لتزويد شركات التكنولوجيا المالية بالدعم المالي، وإيجاد حلول التمويل الرقمي، لمساعدتهم على تطوير وتوسيع أعمالهم. كما تعزز هذا المبادرة، استراتيجيتنا بأن نكون بنكاً «رقمياً بالكامل»، من خلال توسيع خدماتنا الرقمية، لكي تصل إلى شريحة جديدة من العملاء، لتواكب التطور المتنامي السريع في السوق».

وسيقوم كل من بنك دبي التجاري وشركة انفينيوس، بإصدار المزيد من الإعلانات المتعلقة بالخدمات الأولى، التي سيتم إطلاقها في إطار الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب.

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