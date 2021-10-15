صفقة بـ 717 مليون درهم على «اتصالات» ترفع سيولة الأسهم إلى 3.03 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بختام جلسة، أمس، مدعومة باستمرار بمكاسب أسهم البنوك لليوم الثاني على التوالي مع استمرار ضغوط البيع على أسهم العقار، وتجاوزت السيولة ثلاثة مليارات درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «اتصالات» بقيمة 716.9 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي هامشياً بعدما ربح 0.14 نقطة ليغلق عند 2789.51 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل مقابل انخفاض العقار، فيما زاد سوق أبوظبي 0.33% توازي 25.3 نقطة، ليقفل عند 7811.59 نقطة مع نمو أسهم البنوك والاستثمار. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 3.03 مليارات درهم موزعة بواقع 2.87 مليار في أبوظبي و158.07 مليوناً في دبي، وجرى التداول علي 425.7 مليون سهم، منها 314 مليوناً في أبوظبي و111.7 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 10224 صفقة.

سوق دبي وعزز تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.19% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.86% و«دبي الإسلامي» 0.4%، وزاد قطاع النقل 0.45% مع ارتفاع «الخليج للملاحة» 1.09% و«أرامكس» 0.82%، فيما استقر «العربية للطيران».

ونزل قطاع العقار 1.69% بعد انخفاض «إعمار للتطوير» 0.26% و«إعمار العقارية» 2% و«إعمار مولز» 3.01%، فيما استقر «داماك» و«ديار»، بينما ارتفع «الاتحاد العقارية» 1.84%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 39.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 22.9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 22.2 مليون درهم، وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنسبة 4.96%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.71%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 2.54 مليون درهم، منها 1.7 مليون للعرب، و814 ألف درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 2.5 مليون درهم، موزعة بواقع 1.68 مليون للمواطنين، و864 ألفاً للأجانب.

سوق أبوظبي ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.7% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.34% و«أبوظبي التجاري» 3.18% و«أبوظبي الإسلامي» 0.89%، فيما زاد قطاع الاستثمار 0.44% بعد نمو «ألفا ظبي» 1.01% و«العالمية» 0.27%، فيما انخفض «إشراق» 1.23% و«الواحة كابيتال» 1.15%. بالمقابل، انخفض قطاع الاتصالات 0.39% مع تراجع «اتصالات» 0.4%، فيما استقر «الياه سات»، ونزل قطاع الطاقة 0.71% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.17% «دانة غاز» 0.95%، فيما استقر «طاقة»، وارتفع «أدنوك للحفر» 0.34%، وتراجع قطاع العقار هامشياً 0.02% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.44%.

وهيمن «الدار» على النشاط بعد استثناء صفقة «اتصالات»، وذلك بعد أن استقطب 477.18 مليون درهم، تلاه «الجرافات البحرية» 378.9 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 319.3 مليون درهم، وحقق «مخازن زي» أكبر ارتفاع بنسبة 8.6%، فيما كان «بالمز الرياضية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.7%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 143.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 143.4 مليون درهم، منها 2.97 مليون للعرب، و14.8 مليوناً للخليجيين و125.6 مليوناً للمواطنين.

الاستثمار المؤسسي وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 741.3 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 17.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 17.4 مليون درهم، ونحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 741.3 مليون درهم.

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