المصدر: دبي ــ البيان

- وافقت وزارة الاقتصاد على عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «القدرة القابضة» عند بعد دون حضور شخصي في 10 نوفمبر القادم لمناقشة الاستقالة الجماعية المقدمة من رئيس المجلس وبعض الأعضاء، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

- حققت شركة «بالمز الرياضية» أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 51.1 مليون درهم مقارنة بنحو 53.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

-ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» إلى 130.7 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 104.18 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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