حضور قوي لـ«المشروعات التجارية – هوندا» بمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

تسجل شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لعلامة هوندا من السيارات والدراجات النارية والمحركات البحرية ومنتجات الطاقة في الإمارات، حضوراً قوياً في النسخة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب التي تتواصل حتى 16 أكتوبر.

ويلبي معرض أبوظبي الدولي للقوارب احتياجات عشاق الرحلات البحرية والمتخصصين بالقطاع، كما يعتبر أول معرض من نوعه يقام في الإمارات خلال عام 2021. وتأكيداً على انسجام مشاركة هوندا مع أهداف المعرض، تساهم العلامة المرموقة من خلال محركاتها البحرية في إرساء معايير جديدة كلياً على صعيد التكنولوجيا المتطورة والابتكار، ما يعكس قدرة منتجاتها على المزج بين أعلى مستويات الكفاءة والقوة في آنٍ معاً.

وتقدم محركات هوندا البحرية أعلى مستويات الأداء مع تكاليف تشغيل منخفضة بشكلٍ تنافسي، ويزيد من جاذبيتها ورغبة العملاء في اقتنائها عروض بيع حصرية يوفرها معرض أبوظبي الدولي للقوارب. كما تطلق شركة المشاريع التجارية - هوندا، إلى جانب أفضل المحركات البحرية، سكوتر eSYMO الكهربائي، الذي يوفر تجربة لمسافة تصل إلى 25 كم وبسرعةٍ قصوى تبلغ 25 كيلو متراً بالساعة.

كما يجمع السكوتر بين نظامي التعليق الأمامي والخلفي واستخدام عجلات كبيرة، ما يمنح السائقين تجربة قيادة مثالية. ويضمن نظام مقبض المكابح الإضافي أقصى درجات الأمان أثناء القيادة، بينما يوفر المصباحان الأمامي والخلفي تجربة قيادة سهلة وأكثر أماناً، وخاصةً في ظروف الإضاءة الضعيفة.

ويتميز السكوتر أيضاً بشاشة عرض إلكترونية مضيئة تتيح للسائق الاطلاع على درجة الحرارة المحيطة وحالة شحن البطارية وأنماط القيادة المختلفة. ويحظى زوّار المعرض بالفرصة ليكونوا أول من يشتري eSYMO في الإمارات.

كما تعرض هوندا مجموعة مُختارة من دراجاتها النارية، بما في ذلك نسخة معدّلة من دراجة سي آر إف 1100 أفريكا توين المزوّدة بواحد من أفضل المحركات المخصصة لدراجات خوض المغامرات، إضافة إلى دراجة سي بي آر 1000 آر آر-آر، والتي تُقدم أداءً مذهلاً بفضل استخدام تكنولوجيا موتو جي بي في المحرك والهيكل والديناميكا الهوائية.

ولا يكتمل العرض بدون محرك جي إل 1800 جولد وينج الأنيق والذي يتيح تجربة قيادة غاية في السلاسة. وتقدّم هوندا مجموعة من الإكسسوارات والملحقات المتاحة للشراء خصيصاً للدراجات النارية. وتعرض المنتجات في المنصة O-70، حيث يقدم خبراء المحركات البحرية والدراجات النارية في هوندا للعملاء وعشاق العلامة شرحاً تفصيلياً حول جميع المنتجات.

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