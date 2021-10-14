«كولوسال بت دبي» تشتري أول لوحة جدارية بالعالم تعتمد على الواقع المعزز

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة كولوسال بت للاستشارات الإدارية، شركة الاستشارات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين، والرموز غير القابلة للاستبدال، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نجاحها في شراء أول لوحة جدارية في العالم، تعتمد على تكنولوجيا الواقع المعزز والرموز غير القابلة للاستبدال، بعنوان مستقبل الرموز غير القابلة للاستبدال دبي فن الملاحظة الصوتية، من تصميم الفنانة أمريتا سيتي.

ونجحت الشركة في تقديم العرض الأفضل بقيمة 56,000 دولار في مزاد انعقد في 11 أكتوبر 2021 نظمه معرض «إن إف تي بازل»، المعرض الرائد الذي يجمع بين الفن والتكنولوجيا، من خلال توظيف تقنيات التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال. ويمكن رؤية اللوحة الجدارية في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والوجهة المميزة في قطاعات الأعمال والفن والمأكولات الفاخرة والتسوق وغيرها الكثير.

وتُعدّ الفنانة أمريتا سيتي، الحاصلة على جوائز عالمية ومصممة اللوحة الجدارية مستقبل الرموز غير القابلة للاستبدال دبي، أول فنانة تستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال في الشرق الأوسط، وتشتهر باتباعها فن الملاحظات الصوتية المميز، والذي يجمع بين الفن والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التجارب السمعية والبصرية، وتمنح أمريتا تجسيداً للشكل الانسيابي للموجات الصوتية الناتجة عن العبارات المحكية من خلال رسم حدود تعكس معنى العبارة، تجمع فيها بين الفن والصوت والتكنولوجيا. ولاقى أسلوبها الفريد اهتمام منصات إعلامية معروفة، كما حصلت عروضها الفنية الحية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا على جوائز عدة.

وتمثّل دبي بيئة مثالية للفن القائم على تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والآخذ بالانتشار عالمياً، إلى جانب المجالات المتنامية التي مكّنتها تقنية البلوك تشين؛ حيث بادرت حكومة دبي إلى دعم هذه التقنيات الحديثة، من خلال تأسيسها مجلس تقنية البلوك تشين ورعاية فنانين من أمثال أمريتا سيتي الحاصلة على الإقامة الذهبية المرموقة في دبي لمساهماتها في سوق الفن الرقمي في الإمارات. وتُعرض أعمال أمريتا الفنية في «إكسبو 2020» القائم حالياً، بالإضافة إلى عرض عملها الأحدث أول لوحة جدارية في العالم قائمة على تقنية الواقع المعزز والرموز غير القابلة للاستبدال في مركز دبي المالي العالمي، ما يؤكد احتضان دبي لهذه الابتكارات القائمة على التكنولوجيا.

وقال كريستيان شلفون، الرئيس الفني لشؤون التكنولوجيا في كولوسال بت: تُعدّ دبي مدينة المستقبل، إذ تتميز بقدرتها المستمرة على الابتكار، وأعتقد أن الرموز غير القابلة للاستبدال وتقنية البلوك تشين ستكونان محور الابتكارات مستقبلاً. ويسرّ كولوسال بت تقديم العرض الرابح على أول عمل فني من هذا النوع، وذلك بصفتها شركة استشارات موثوقة للفنانين الذين يستخدمون تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال إلى جانب المستثمرين في هذه الرموز وفي تقنية البلوك تشين.

وتعمل شركة كولوسال بت للاستشارات الإدارية على تمكين العاملين والمنتجين والعلامات التجارية والشركات الناشئة لتأسيس المشاريع وتسريع النمو والازدهار في هذا القطاع سريع التغيير، ونجحت الشركة في تعزيز مكانتها من خلال تحفيز الإبداع الجمعي في المنطقة في ما يتعلّق بالمجالات المستقبلية لاستخدام هذه التقنيات، وذلك بعد فوزها بأول لوحة جدارية في العالم قائمة على تقنية الواقع المعزز والرموز غير القابلة للاستبدال.

وبدوره، قال سيرو آريانا، الرئيس التنفيذي لشركة كولوسال بت للاستشارات الإدارية: يمثّل هذا الحدث نقطة محورية في قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال في الإمارات والعالم، وتحتل دبي مكانة فريدة في العالم من حيث الدعم المؤسسي والإداري الكبير لتقنيات البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال، وبوصفها حاضنة لعدد من المبتكرين ورواد الأعمال المستكشفين لهذه المجالات الناشئة، إلى جانب عدد من المستثمرين الذين يدركون مدى أهمية هذه الفرص.

وختم بقوله: نحن فخورون للغاية بأن يقترن اسمنا بأول لوحة في العالم من هذا النوع، إلى جانب مشاركتنا في تسليط الضوء على الفنانة أمريتا، التي تتميز برؤية فريدة وغير مسبوقة. ويمثّل هذا الحدث نقطة تحول في نشر الأعمال الفنية القائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال.

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